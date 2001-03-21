Hamza Hamzaoğlu'nu Olympiakos'tan sürpriz teklif

21.3.2017 - 09:15

Olympiakos Hamza Hamzaoğlu'nu istiyor!

Yunan basını, Yunanistan Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Olimpikos için flaş bir iddiada bulundu. En son Bursaspor'u çalıştıran Hamza Hamzoğlu'nun Pire kulübün teknik direktör adaylarından bir tanesi olduğunu yazdı.Ülkenin önde gelen gazetesi Gazzetta, Hamza Hamzaoğlu'nun sportif direktör Christian Carembeu'nun belirlediği bir kaç teknik direktör adayından bir tanesi olduğunu manşete taşıdı.

Ajansspor'un haberine göre; Yunan kulübünün yeni antrenörü için belirlediği kriterlerden bir tanesi genç olması ikinci ise kupa kazanmış bir teknik direktör olduğu dile getirildi. Galatasaray'da bir sezondan az bir süre içerisinde üç tane kupa kazanan 47 yaşında olan Hamzaoğlu, Olimpiaskos'un kriterlerin uygun bir teknik direktör olarak ön plana çıktığı vurgulandı.

Kulübün Başkanı Marinakis, Ünal Aysal gibi Türkiye'de iyi ilişkileri olan referans aldığı öğrenildi. Yunan basınına açıklamada bulunan FİFA menajeri Marco Kırdemir, Olimpiakos Sportif Direktör Carembeu ile Hamza Hamzaoğlu konusunu konuştuklarını ve görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu, Olimpiakos ile anlaşırsa tarihte ilk defa Türk teknik direktör Yunanistan'ın en üst liginde görev alacak.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret