Hamzaoğlu: Fenerbahçe'yi şampiyon yapardım

Profesyonel olduğu için Fenerbahçe'de de çalışabileceğini söyleyen Hamza Hamzaoğlu, "Sezon başında göreve gelseydim şampiyon yapardım" dedi.

Osmanlıspor'un yeni hocası Hamza Hamzaoğlu, Türkiye gazetesine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Profesyonel olduğu için Fenerbahçe'de çalışabileceğini söyleyen Hamzaoğlu, ''Mevcut kadronun başına geçseydim Fenerbahçe'yi şampiyon yapardım'' dedi.

Geçtiğimiz yıllarda çocukken Fenerbahçe'yi tuttuğunu itiraf eden başarılı teknik adam, açık sözlülüğüyle sarı-lacivertli camiaya 'bir gün gelmek istiyorum' mesajı verdi.

İşte Hamzaoğlu'nun sözleri:

BEN OLSAYDIM F.BAHÇE ŞAMPİYON OLURDU

"Fenerbahçe'den teklif gelse, çalışır mıydım? Teknik adam kimliğimle her takımda çalışırım, bu manada eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Ancak şu an için Fenerbahçe'de çalışmam çok zor, çünkü bu ülkede tabuları yıkmak kolay değil. Bunu bir Mustafa Hoca (Denizli üç büyüğü de çalıştırdı), bir de Şenol Hoca başardı. Trabzon'da efsane iken Beşiktaş'ın başına geçti ve şimdi tarihi başarılara imza atıyor. Allah yolunu açık etsin. Kulüpler arasında rekabet olmalı ama asıl rekabet uluslararası alanda yaşanmalı. Sezon başında Fenerbahçe'yi çalıştırsam şampiyon yapardım, diye düşünüyorum çünkü kadrosu çok iyi; Volkan Demirel, Robin Van Persie, Sow, Emenike, Alper, Mehmet Topal, Volkan Şen, Salih hepsi çok değerli. Bu yıldızlar iyi yönetilebilseydi, Fenerbahçe çok daha iyi konumda olurdu.''