Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı

24.3.2017 - 00:25

Osmanlıspor’la 1,5 yıllığına el sıkışan tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ilk antrenmanına çıktı.

Osmanlıspor’un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, bugün resmi imzayı attıktan sonra ekibiyle birlikte göreve başladı. Tecrübeli teknik adam, akşam antrenmanında takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı.

1,5 saat süren antrenmana, hafif adale ağrıları bulunan Engin Bekdemir ve Musa Çağıran ile ülkesinin milli takımlarında bulunan; Badou Ndiaye (Senegal), Thievy Bifouma (Kongo), Avdija Vrsajevic (Bosna-Hersek) katılmadı.

Isınma koşusuyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti. 7’ye 2 top kapma çalışmasına geçen mor-sarılı ekip, dar alanda üç takım halinde oynadığı pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maça geçti.

Oldukça çekişmeli geçen maçı kırmızı yelekli takım oyuncuları (Numan, Raul, Erdal, Koray, Carlos, Vaclav, Muhammed, Delarge) kazandı. Antrenman, soğuma koşusu ve açma-germe çalışmasıyla son buldu.
Osmanlıspor, yarın sabah 10.30 ve akşam 17:30’da yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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