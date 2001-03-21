Hikmet Karaman Trabzonspor'a patladı

Trabzonspor Bursaspor'a 2-1 yenilince küme düşen Çaykur Rizespor cephesi Trabzonspor'a adeta ateş püskürdü.

Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan ve teknik direktör Hikmet Karaman, Trabzonspor ile dostluğun bittiğini söyledi."Rize halkı Trabzon'un yaptığını unutmaz. 100 yıl bile geçse bu şehir bunu unutmaz, daha önce de yaptılar. 2 şehir arasında dostluk olsun diye çok uğraştım ama bugün artık sona erdi."

Hikmet Karaman'dan gönderme: Bu şehir bunu unutmaz!

Küme düşen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hikmet Karaman, çarpıcı ifadeler kullandı. Tecrübeli teknik adam, Bursaspor - Trabzonspor maçını kastederek, "Bugünü bu şehir unutmaz!" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup etmesine karşın küme düşmekten kurtulamayan Çaykur Rizespor takımı, maç sonunda büyük bir üzüntü yaşadı.



Teknik direktör Hikmet Karaman, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa birbirinden önemli açıklamalar yaptı. Sinirli ve üzgün olduğu göze çarpan tecrübeli teknik adam, konuk ekibin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Trabzonspor - Bursaspor maçını da kastederek, "Bugünü, bu şehir unutmaz!" dedi.



İşte Hikmet Karaman'ın açıklamaları:



"Küme düşmek gerçekten trajik. Bir de nasıl düştüğün var, o da önemli. Bugünkü maç için oyuncularımızı kutluyorum. 1-0'ı korumasını bildik. Bunu yaparken de kulağımız diğer maçtaydı. 36 puan aldık. Aslında oynadığımız maçlara bakarsak bunu 40-42 yapabilirdik. Üzerimizde takımlar 38 puanlı; Bursaspor ve Kayserispor. Trabzonspor'u Trabzon'da yendiler. Bugünü, bu şehir unutmaz. Bunu parantez içinde söyleyeyim, fazla da konuşmak istemiyorum"