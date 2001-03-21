İlk finalist Bellona AGÜ

25.3.2017 - 00:35

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Bellona AGÜ, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 64-58 yenerek finale yükseldi.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 6 sayı farkla, 71-65 kazanan Kayseri temsilcisi, evinde de rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bellona AGÜ: 64 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 58 
Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi 
Hakemler: Gentian Cici (Arnavutluk), Marko Vuckovic (Slovenya), Jasmina Juras (Sırbistan) 
Bellona AGÜ: Wauters 11, Ayşegül Günay 3, Dubljevic 16, Gray 7, Lara Sanders 6, Wright 19, Mazic, Şaziye İvegin Üner, Gizem Sezer 2 
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 20, Popovic 2, Snytsina 17, Hurst 7, Stankovic, Tuğba Oral 3, Bahar Öztürk 9, Gamze Takmaz 
1. Periyot: 14-18 
Devre: 25-34 
3. Periyot: 44-42

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