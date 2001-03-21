İlk finalist Bellona AGÜ

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Bellona AGÜ, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 64-58 yenerek finale yükseldi.
Deplasmandaki ilk müsabakayı 6 sayı farkla, 71-65 kazanan Kayseri temsilcisi, evinde de rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Bellona AGÜ: 64 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 58
Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Gentian Cici (Arnavutluk), Marko Vuckovic (Slovenya), Jasmina Juras (Sırbistan)
Bellona AGÜ: Wauters 11, Ayşegül Günay 3, Dubljevic 16, Gray 7, Lara Sanders 6, Wright 19, Mazic, Şaziye İvegin Üner, Gizem Sezer 2
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 20, Popovic 2, Snytsina 17, Hurst 7, Stankovic, Tuğba Oral 3, Bahar Öztürk 9, Gamze Takmaz
1. Periyot: 14-18
Devre: 25-34
3. Periyot: 44-42