İlk finalist Fenerbahçe

3.6.2017 - 00:53

Spor Toto Basketbol Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe, Darüşşafaka Doğuş'u 90-74 yenip seride durumu 3-0 getirdi ve finale yükseldi

Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi, Beşiktaş Sompo Japan-Anadolu Efes serisinin galibi olacak.

Ligde 2017 yılında oynadığı bütün maçları kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Basketbol Ligi'nde galibiyet serisini 26'ya çıkardı. Sarı-lacivertliler, TOFAŞ'tan sonra Darüşşafaka Doğuş'a da maç kaybetmeden tur atladı.

Karşılaşmaya Vesely'nin her iki pota altındaki etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic'in de skora katkı vermesiyle ilk 2.5 dakikada 11-0'lık üstünlük kurdu. Anderson'ın basketleriyle skor bulmaya başlayan Darüşşafaka Doğuş karşısında farkı çift hanelerde tutmayı başaran Fenerbahçe, ilk çeyreği 26-14 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında farkı 14'e çıkaran (14-28) Fenerbahçe karşısında Mehmet Yağmur ve Wanamaker'ın iyi oyunuyla Darüşşafaka Doğuş, 15. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 26-34. Devrenin sonunda farkı tekrar çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 46-35 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren Darüşşafaka Doğuş, ilk 3 dakikadaki 4-0'lık serisiyle farkı 7'ye indirdi: 39-46. Hücumda basit top kayıpları yapan Fenerbahçe'nin hatalarını iyi değerlendiren ev sahibi ekip, çeyreğin bitimine 1 dakika kala farkı 2'ye (51-53) kadar çekti. Fenerbahçe, final periyoduna 58-53 önde girdi.

Final periyoduna etkili başlayan Fenerbahçe, dış şutlardan bulduğu isabetlerle 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere taşıdı: 57-71. Hücumda temposuna daha da artıran Fenerbahçe, 35. dakikada Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle skoru 62-80'e getirdi. Sarı-lacivertli takım sahadan 90-74 galip ayrılarak finale yükselen ilk takım oldu.

Darüşşafaka Doğuş: 74 - Fenerbahçe: 90 
Salon: Volkswagen Arena 
Hakemler: Murat Biricik, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu 
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker 17, Birkan Batuk, Clyburn 2, Harangody, Zizic 8, Furkan Aldemir 8, Anderson 21, Bertans 13, Mehmet Yağmur 5 
Fenerbahçe: Ali Muhammed 15, Bogdanovic 19, Kalinic 13, Udoh 8, Vesely 11, Datome 12, Sloukas, Melih Mahmutoğlu 5, Barış Herseki, Egehan Arna 5, Ahmet Düverioğlu 2 
1. Periyot: 14-26 
Devre: 35-46 
3. Periyot: 53-58

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