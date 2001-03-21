İlk maçında mağlup oldu

Manisaspor ile hazırlık maçı yapan Göztepe, Teknik Direktör Yılmaz Vural’la çıktığı ilk mücadelede rakibine 1-0 mağlup oldu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlık maçında karşılaşan iki TFF 1. Lig ekibinden Manisaspor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Bornova Stadı’nda seyircisiz olarak oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, 56. dakikada Perovic penaltıdan attığı golle siyah-beyazlıları galibiyete taşıdı. Göztepe’de geçen hafta teknik direktörlük görevine gelen Yılmaz Vural da ilk kez takımının başında sahaya çıktı.

Ali Gözeten