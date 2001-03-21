Isparta'da üç dakikada biten amatör maç

Isparta 1. Amatör Lig’de geçen yıl kasım ayında kural ihlali nedeniyle Keçiborlu Belediyespor - Çünürspor karşılaşmasında kalan 3 dakika oynandı.

Keçiborlu İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmada ikisi ev sahibi takıma olmak üzer toplam 6 kırmızı kart gösterilmiş, maçın 82. dakikasında Çünürsporlu İbrahim Berk Ercan, ikinci sarı kartı görmesine rağmen maçtan ihraç edilmemişti.

İkinci sarı kartı görmesinin ardından 4 dakika daha oynanan maçta, konuk ekibin itirazları sonucu oyuncu 87. dakikada saha dışına gönderildi. Ev sahibinin 3-2 üstünlüğüyle devam eden maça 6 dakika uzatma eklendi. Uzatmanın ilk dakikasında Keçiborlu Belediyesporlu futbolcu Kadir Karaoğlan kırmızı kartla oyun dışında kalınca taraftarlar arasında gerginlik çıktı ve hakem maçı bitirdi. Çünürsporlu yöneticilerin kırmızı kart görmesi gereken oyuncunun sahada kalması nedeniyle kural ihlali yapıldığı için maçın yeniden oynanmasını talep etti. Bunun üzerine Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Tertip Komitesi maçın üç dakika daha oynanmasına karar verdi.

Kararın ardından iki takım Keçiborlu İlçe Stadı’nda yeniden karşılaştı. Çünürspor’un 7, Keçiborlu Belediyespor’un 10 futbolcu ile çıktığı maçta, hakemin düdüğüyle birlikte 3 dakika oynanan maçta ev sahibi takım 1 gol buldu ve Keçiborlu Belediyespor maçtan 4-2 galip ayrıldı.