Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Spor A.Ş.’nin organize ettiği gecede, Spor A.Ş.’nin adının da Spor İstanbul olarak değiştiği ilan edildi.

Spor A.Ş.’nin organize ettiği ödül gecesinde basın ödülleri dağıtıldı. Ödül töreni öncesinde Spor A.Ş.’nin isminin Spor İstanbul olarak değiştiği açıklanırken, Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, tören öncesinde kısa bir konuşma yaparak, “Gençleri spora teşvik etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu geceye katılan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Jüri özel ödülü A Milli Futbol Takımı’na verildi

Ödül töreninde Sporaşk Gösteri Takımı, yaptığı sahne şovuyla davetlilere keyifli anlar yaşatırken, genç şarkıcı Aydın Kurtoğlu da spor üzerine yazdığı şarkıyı, çocuklarla birlikte söyledi. Jüri Özel Ödülü A Milli Futbol Takımı’na verilirken, ödülü Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü Bölgeler Sorumlusu Rasim Kara aldı.

Gecede dağıtılan ödüller ve kazanan isimler şu şekilde:

Cüneyt Koryürek Özel Ödülü: Türkiye Atletizm Vakfı

Neriman Tekil Özel Ödülü: Turan Göker

Vefa Ödülleri: Haldun Domaç, Mustafa Ekinci

Jüri Özel Ödülü: A Milli Futbol Takımı

Ajans Kategorisi: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı, Doğan Haber Ajansı, Türk Spor Ajansı

Yazılı Basın Haber Kategorisi: 1. Mehmet Yılmaz Şenol (Fotomaç), 2. Ergun Balcı (Yeni Şafak), 3. Ogün Şahinoğlu (Sabah) - Mansiyon: Seyit Ahmet Gürdağ (Star Gazetesi)

Yazılı Basın Fotoğraf Kategorisi: 1. Onur Çoban (AA), 2. Adem Kabayel (Hürriyet), 3. Kurtuluş Yılmaz (Türkpix) - Mansiyon: İsmail Coşkun (İHA)

Görüntülü Basın Röportaj Kategorisi: 1. Okan Ateş (24 TV), 2. Ceyla Büyükuzun (A Spor), 3. Serbay Şenkal (GSTV) - Mansiyon: Duygu Kaya (Habertürk TV)

Görüntülü Basın Maraton Haber Kategorisi: TRT 1 Ana Haber, CNN Türk, Show TV Ana Haber, ATV Ana Haber

Görüntülü Basın Yarı Maraton Haber Kategorisi: Habertürk TV Ana Haber, NTV, Star TV Ana Haber, Kanal D Ana Haber

Görüntülü Basın Maraton Öncesi Özel Programlar: 1. Burcu Kaya (NTV), 2. Deniz Satar (TRT Spor), 3. Pınar İlik Üçer (NTV Spor) - Mansiyon: Yeliz Karakaya (Sports TV)

Görütünlü Basın Yarı Maraton Öncesi Özel Programlar: 1. Nazlı Canyurt (beIN Sports), 2. Ercan Taner-Murat Kosova (NTV Spor), 3. Hakan Dede (TGRT Haber) - Mansiyon: Yağız Şenkal (NTV)

Görüntülü Basın Çocuk Maratonu Haber Kategorisi: 1. Ceyda Dönmez (A Spor), 2. Miray Çavuşoğlu (Sports TV), 3. Tuğba Södekoğlu (ATV)

Radyo Kategorisi: Emir Ekşioğlu-Süleyman Topçu (TRT Radyo), İlker Duralı (LİG Radyo), Sabri Ugan (Radyospor), Ufuk Karacan (Radyo Bilyoner)

Kameraman Kategorisi: 1. Arslan Can Kaba (beIN Sports), 2. Oktay Taşkın (NTV), 3. Rafet Topçu (NTV Spor)

Maratonu Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşları: Kadın ve Demokrasi Derneği, Kızılay, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Tohum Otizm Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Beyazay Derneği, Türkiye Kanser Derneği, Yeşilay

Maratonu Desteklen Futbol Takımları: Adanaspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Medipol Başakşehir, Trabzonspor

Maratonu Destekleyen Basketbol Takımları: Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Muratbey Uşak, Pınar Karşıyaka, TOFAŞ, Trabzon Medical Park

Spor İstanbul Özel Ödülleri: Aybars Hünalp, Aydın Bayram, Cem Yılmaz, Ersin Düzen, Fuat Akdağ, Murat Özbostan, Serhat Ulueren, Serkan Korkmaz, Zeki Uzundurukan

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort