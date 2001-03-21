İşte 2018 model Galatasaray

Yeni sezon transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da takıma kazandırılması düşünülen liste başı isimler belli oldu. Teknik direktör Tudor 2018'de bambaşka bir Galatasaray istiyor... İşte o isimler:

Bruma’nın Leipzig kulübü ile el sıkışmasının ardından Sinan Gümüş’ün de ayrılık planları yapması üzerine Galatasaray yönetimi ‘B’ planı hazırladı.

TUNAY TORUN

Bu gelişmenin ardından Galatasaray, Süper Lig’den sürpriz bir oyuncuyu transfer listesine aldı: Tunay Torun... 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 24 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı.

GAEL CLICHY

Teknik direktör Igor Tudor'un diğer istediği bir isim ve olumlu rapor verdiği 31 yaşındaki sol bek için girişimler başladı. Galatasaray yönetimi, sözleşmesi yaklaşık 1 ay sonra bitecek olan Fransız savunmacı için yıllık 3.5 milyon euro vermeye hazır. Savunmanın solunda tecrübeli bir ismin yer almasını isteyen Tudor, Clichy'nin takıma büyük katkı sağlayacağı fikrinde.

ÖMER ALİ ŞAHİNER

Sağ kanat için alternatif bir isim arayan sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Atiker Konyaspor'un yıldızı oyuncuyu listeye aldı. Çabukluğu ile bilinen 25 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BAFETİMBİ GOMİS

Galatasaray adım adım Gomis transferinde sona yaklaşıyor... 31 yaşındaki Fransız yıldızla prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Sarı- Kırmızılılar, şu sıralarda kulübü Swansea City ile son detayları görüşüyor. Galatasaray’ın bu transfer için Swansea’ye maksimum 3 milyon Euro civarında bir ödeme yapması bekleniyor.

MUSA ÇAĞIRAN

Orta sahada 8 ve 6 numara pozisyonlarında oynayabilen Osmanlıspor’un 24 yaşındaki futbolcusu Musa Çağıran'ı da kadrosuna katmak isteyen sarı-kırmızılı kurmayların, bu transfer içinde 2 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtiliyor.

BERTRAND TRAORE

Bonservisi Chelsea’de olan oyuncu için İngilizler kiralamaya sıcak bakmazken takımda da düşünmedikleri için satılması kararı aldı. Ancak Bruma’nın satılması için görüşmeler ciddileşince bu kez Aslan da Traore’yi bonservisi ile almak üzere harekete geçti. Bu sezon Ajax forması ile büyük bir çıkışa imza atan ve Hollanda ekibi ile UEFA Avrupa Ligi’nde finale kadar çıkan Bertrand Traore, yeni sezon öncesinde bir çok kulübün de radarına takıldı. Ligde 24 maça çıkan ve 9 gol bulan Traore ayrıca Avrupa Ligi’nde de 13 karşılaşmada 4 gol ve 4 asist ile takımını finale götüren en önemli oyunculardan biri oldu.

STOPER MANGALA

Denayer ve Bony'yi bu kez bonservisleriyle satmak isteyen Manchester City'nin Mangala'yı ise tekrar kiralık göndereceği bilgisine ulaşıldı. 'Sol ayaklı uzun stoper' tanımına uyan 1.87'lik Fransız Mangala için Galatasaray'ın şartlarını zorlayacağı öğrenildi. (Hürriyet)