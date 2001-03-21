İşte Alman Leipzig'in Bruma'ya teklifi

Galatasaray’ın kontratını uzatmak istediği Portekizli oyuncu Bruma için Leipzig Kulübü, 11 milyon Euro'luk teklifle masaya oturdu. Sarı kırmızılıların 1 aydır sözleşme yenilemek için görüştüğü Bruma transferinin perde arkasında önemli ve sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.

Alman Kulübü Red Bull Leipzig'in yöneticileri flaş bir kararla Bruma’yı transfer etmek için için İstanbul’a geldi. Leipzig Kulübü idarecileri, Stockholm’den dönen Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ile Bruma transferi için masaya oturdu.

Redbull Leipzig ilk etapta Galatasaray’a Bruma için “10 milyon Euro artı bonuslar” şeklinde bir teklif sundu. Galatasaray Kulübü ise Alman ekibine “15 milyon Euro'dan aşağı vermeyiz” yanıtını iletti.

Bruma ile kontrat yenilemek isteyen Galatasaray, Portekizli yıldızın ayrılmak isteğini de düşünerek stratejisini revize etti. Gözü dışarda olan Bruma’nın 6 ay sonra istediği kulüple görüşme hakkını elde etmesi ve bedelsiz ayrılma tehlikesi nedeniyle plan belirlendi. Bruma’ya, “ Ya sözleşmeyi imzala ya da en az 15 milyon Euro bonservis bedeli getir” denildi.

Bruma’dan önemli bir gelir elde etmek isteyen Galatasaray ise Alman kulübüne ‘evet’ diyeceği şartı şöyle sundu “Peşin olarak 15 milyon Euro bonservis bedeli öderseniz, bu transfere izin veririz” (Hürriyet)