İşte 'Arda bırakırsa biz de bırakırız' diyen futbolcular

İşte 'Arda bırakırsa biz de bırakırız' diyen futbolcular
13.6.2017 - 10:42

Arda'nın Milli Takım kariyerini noktalama kararı almasının ardından Burak, Caner, Gökhan ve Selçuk'un da bırakmak istedikleri ortaya çıktı.

Milliyet gazetesi yazarı Ercan Güven, Makedonya maçının ardından Arda Turan ile gazeteci Bilal Meşe arasında yaşanan kavga hakkında bir yazı kaleme aldı.

Güven, Arda'nın bırakma kararı almasının ardından Caner, Gökhan, Selçuk, Burak'ın da bırakmak istediklerini iddia etti.

İşte o yazının bir bölümü:

YAPILANMANIN DIŞINDAKİ İNSANLAR

Terim diyor ki, iltihabı Arda vakası olan bu yıkıcı hastalığı bulaştıranlar, koltuklarda gözleri olan, Ay-Yıldız’dan çıkar uman, futbolun içinde yapılanmanın dışındaki insanlardır. Amaçları ele geçirmek istedikleri mevzileri istila etmeden önce ağır toplarla zayıflatmaktır.

Arda (bilerek veya bilmeyerek) içerdeki cephaneliği havaya uçurmuştur. Ay-Yıldız ateş altındadır. Mantıklı... Aksi halde, Arda’nın bir sene önce yaşanan sürtüşmeleri kafasında kurup intikamını günahsız bir gazeteciden alacak kadar içten pazarlıklı olduğuna inanmamız gerekir ki, mümkün değil.

ARDA BIRAKIRSA BİZ DE BIRAKIRIZ DİYEN 4 FUTBOLCU

İkinci ve belki de daha önemli ipucu, Arda tekil değil!.. Milli takımdan ayrıldığı anda eyleme katılmak için hazırda bekleyen ve güçlükle engellediği “komite” arkadaşları olduğunu kendisi söyledi. Muhtemelen Caner, Gökhan, Selçuk, Burak, Vs... Önemli çünkü, meseleyi “gençlik hatasından” çıkarıp organize hale getiriyor. Bitmiyor... Beynimiz fazla mesai yapıyor...

Futbolcular arası dayanışma (!) bu kadar geniş ve dışardan destek olmayacak!.. Milli Takımın içinde bir “derin milli takım” varsa, bu kalkışma sonrası hocası, federasyon başkanı, örgütü de hazır olmalı. “Hani Ay-Yıldız her şeyin üzerindeydi” diye sormayacağım... Onların kutsalı ayrı bir milli takım yapılanması besbelli.

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