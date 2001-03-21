işte Arda'yı destekleyen 3 futbolcu

6.6.2017 - 16:02

Arda'nın Bilal Meşe ile Milli Takım uçağında yaşadığı kavganın ardından Burak, Caner ve Gökhan'ın yıldız futbolcuya destek çıktığı öğrenildi

A Milli Takım uçağında yaşanan kavganın yankıları devam ediyor...

EURO 2016'da yaşanan prim krizinde Arda ile beraber kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün yaşanan bu kavgada da Arda'nın yanında olduğu ortaya çıktı.

CANER: BURASI TAM YERİ

Kavga sırasında basın mensuplarına, “Çekin ellerinizi” diye bağıran Arda'yı uzaklaştırmaya çalışırken bir gazeteci “Arda burası, bunları konuşmanın yeri değil” dedi.

İşte bu sırada Arda'nın yanında bulunan ama onu uzaklaştırmak adına çaba göstermeyen Caner Erkin, “Yok, yok. Burası tam da yeri” diyerek fitili de bu sözleri ile ateşleyip Arda'nın bu çıkışını adeta destekledi.

Olaydan sonra Makedonya'dan Kosova'ya iniş yapan A Milli Futbol Takımı'nda oyuncular hiçbir şey yaşanmamış gibi davrandı. Uçak iniş yaptığında ise Arda Turan takım arkadaşlarına Bilal Meşe için, 'Hak etti. o.ç" şeklinde konuştu.

3'LÜYLE TOPLANTI YAPTI

Öte yandan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda'yı kamptan kovmasının ardından Burak, Caner ve Gökhan'la bir toplantı yapma kararı aldı.

Toplantının ardından nasıl bir karar çıkacağı merak konusu...

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