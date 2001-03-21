İşte Emre Mor gerçeği

Adı üç büyüklerle anılan milli yıldızla ilgili son gelişmelerin ardından ülkenin gündemindeki soru şu; "Emre Mor, Türkiye’ye gelir mi? Genç yeteneğe en yakın gazeteci Koray Durkal, Emre Mor gerçeğini anlatıyor…

Son günlerin kuşkusuz en flaş ismi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmadığı gün neredeyse yok. Menajeri Muzzi Özcan’ın, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile görüşmesi şöyle dursun, Aziz Yıldırım ile bir araya gelmesi bile sonucu değiştirmeyecek.



Gerçek şu; Emre hem kalben hem de zihnen Türkiye’ye hazır değil.

Buraya dair pek çok şeye yabancı. Hayallerinde bile Türkiye yok. Önceliğini bile Almanca öğrenmeye vermiş. Dortmund’daki pozitif havadan da son derece memnun. Orada gelişimini tamamlamak ve tıpkı Cristiano Ronaldo gibi Real Madrid forması giymek istiyor. Bunun için en iyi yerde olduğunu biliyor.

KENDİSİ FUTBOL OKULUNDA

Dortmund herkesçe kabul edilen gerçek bir futbol okulu. Emre kısa süreli Danimarka kariyerinin ardından Dortmund’un kapısından girmeyi başardı. Şimdi sırf Türkiye’ye gelmek için bu riski göze almaz. Forma giysin ya da giymesin uyum sağladığı sürece Dortmund’un bir parçası olmaya devam edeceğinin farkında.

TÜRKİYE'Yİ ASLA DÜŞÜNMEYECEKLER

Aziz Yıldırım’ın Emre’yi çok istediğini biliyorum. Ancak burada son sözü Emre değil, Dortmund (!) söyleyecek. Kulübün geleceğe dair Emre ile ilgili planları var ve onun gelişimi için en iyi kararı vermek isteyeceklerdir. Sırf bu yüzden Türkiye’yi düşünmeyeceklerinden de son derece eminim.

‘Alex’in kramponlarını alırız’, ‘Eto’o bitmiş’, ‘Ronaldinho geliyor’ manşetlerine alışkın bizler şuna emin olalım Emre Mor’u hepsinden daha çok bekleyeceğiz…