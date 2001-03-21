İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın UEFA'daki muhtemel rakipleri

4. BİTİREN 3 ÖN ELEME OYNAYACAK

Ligi üçüncü bitiren mücadeleye üçüncü ön elemeden başlayıp gruplar için iki tur, ligi dördüncü bitiren de üçüncü ön elemeden başlayıp gruplar için üç tur geçmek zorunda...

Fenerbahçe ve Galatasaray, tüm ön elemeler boyunca seribaşı olacak. Temsilcilerimiz, gruplara kalmaları halinde de birinci torbadan kuraya girecekler.

Lig dördüncümüzün Avrupa Ligi elemelerine start vereceği ikinci ön eleme turunda Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri de belli oldu.

(Östersund ve Dinamo Brest dışındakilerin tamamı ilk ön eleme turunu da oynayacak, geçerlerse rakip olabilecekler)

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Kairat Almaty, Ordabasy Shymkent , Irtysh Pavlodar (Kazakistan)

Osijek (Hırvatistan)

FK Sarajevo , Zeljeznicar Sarajevo (Bosna Hersek)

IFK Norrköping, Östersunds FK (İsveç)

Milsami Orhei (Moldova)

Bnei Yehuda (İsrail)

Lyngby BK (Danimarka)

Kalju Nomme, Levadia Talinn (Estonya)

Botev Plovdiv, Levski Sofya (Bulgaristan)

Olimpija Ljubljana, NK Domzale (Slovenya)

Valetta FC (Malta)

FC Vaduz (Liechtenstein)

Stjarnan FC (İzlanda)

FK Haugesund, SK Brann Bergen (Norveç)

Dinamo Brest (Belarus)

(Polonya Ligi üçüncüsü)

Ferencvaros (Macaristan)

Crusaders Belfast (K.İrlanda)

Rabotnicki Üsküp (Makedonya)

Glasgow Rangers (İskoçya)

Shirak Gyumri (Ermenistan)

Dacia Kişinev (Moldava)

Mladost Podgorica (Karadağ)

Zira FK (Azerbaycan)