İşte Fenerbahçe'nin anlaştığı 4 yıldız

Fenerbahçe imza şova hazırlanıyor

Fenerbahçe başta Teknik Direktör Aykut Kocaman olmak üzere Valbuena, Mehmet Ekici, Nabil Dirar ve kaleci Kameni’yi resmen açıklayacak.

İşte o isimler:

AYKUT KOCAMAN: Teknik Direktör Aykut Kocaman, 4 sene sonra tekrar takımın başına dönüyor. Sarı-lacivertlilere geçmişte şampiyonluk yaşatan tecrübeli hoca, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Yönetim, tecrübeli hocanın istekleri doğrultusunda transferleri bitirdi.

VALBUENA: Tartışmasız Fener'in en flaş transferi Valbuena olacak. Lyon'dan transfer edilen Fransız 10 numara, 3 yıllık imza sonrası sarı-lacivertli formayı giyecek. Takımın yeni lideri olacak Valbuena'nın pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

MEHMET EKİCİ: Aylardır F.Bahçe formasını giymek için sabreden Mehmet Ekici'nin transferi 4 yıllık imza sonrası resmileşecek. Trabzon'da kadro dışı kalmayı göze alan başarılı orta saha oyuncusu hafta başında sağlık kontrolünden geçmişti.

NABIL DIRAR: Uzun süredir sağ kanat için futbolcu arayan Kanarya, Monaco'da oynayan Nabil Dirar ile anlaştı. 2 yıllık imza sonrası Fenerli olacak Faslı futbolcu, Fransız basınına “F.Bahçe'ye gidiyorum” açıklamasında bulunmuştu.

KAMENI: Malaga'dan Kameni ile el sıkışan sarı-lacivertliler, kalede böylece Volkan Demirel ile büyük bir rekabet yaşanmasını sağlayacak. 33 yaşındaki futbolcu bir yıllığına kiralanacak. Kamerunlu oyuncu 35 maçta forma giydi.