İşte Fenerbahçe'nin Van Persie kararı

18.3.2017 - 15:20

Fenerbahçe'de topun ağzındaki oyuncular!

Kötü gidişe bir türlü son veremeyen Fenerbahçe'de sezon sonu gönderilecek oyuncular belli oldu.Bu sezon geçtiğimiz sezondan da büyük hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, kendi sahasında bir kez daha kaybetti taraftarını hüzne boğdu. Fenerbahçeliler yönetimi bir kez daha istifaya davet ederken, takımın birçok yıldızı ise ağır eleştiri almaya devam ediyor. İşte Fenerbahçe'de topun ağzında olan, çok eleştirilen ve hatta sezon sonu takımdan ayrılması muhtemel oyuncular...

ROBIN VAN PERSİE

Gelişi büyük ses getirmişti. Büyük umutlarla ve büyük fedakarlıklarla takıma kazandırıldı ancak hiçbir zaman olması gereken formuna ulaşamadı. Sakat mı, formsuz mu, mutsuz mu? Hiçbir zaman anlaşılamadı. Yaşı zaten ilerlemiş olan Persie, takımda kalsa bile gelecek sezon ilk 11'de oynaması çok zor.

GREGORY VAN DER WİEL

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılması üzerine kendisine büyük paralar verilerek transfer edildi. Ancak Hollandalı yıldız, eşi Rose Bertram'la fotoğraf çekimine gitmekten, çalışacak vakit bulamadı! Büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncu, Konyaspor maçında aslında kötü değildi ancak atı alan da Üsküdar'ı geçti. Gelecek sezon takımda kalması için kafa yapısını tamamen değiştirmesi gerekecek.

VOLKAN ŞEN

Maç içinde çalışıyor, çabalıyor, didiniyor ancak son vuruşlarda bir türlü ağları bulamıyor. En zor çalımları atıyor ancak adeta boş kaleye topu yuvarlayamıyor. Dün de çok net pozisyonda kaçırdığı golün ardından geçen sezondan bu yana birçok konuda gelişme kaydetmediği bir kez daha anlaşıldı.

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