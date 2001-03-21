İşte Fikret Orman'ın Aboubakar planı

Olympiakos ve Antalyaspor maçlarında gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş'taki geleceği adına kararsızlığa düşen yönetim, son gelişmelerin ardından fikrini netleştirdi.

İNGİLİZ VE ÇİN KULÜPLERİ PEŞİNDE

Kamerun'un Tunus'u 1-0 yendiği hazırlık maçında attığı şık golle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken, Aboubakar için İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'nin 12 milyon Euro'yu gözden çıkarması ve Çin'den gelen teklifler üzerine siyah-beyazlılar Porto ile yapılan kiralık sözleşmesindeki 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Beşiktaşlı yöneticilerin, "Aboubakar ligin ikinci yarısındaki performansıyla kalitesini gösterdi. Bizle devam ederse takıma fayda sağlar. İyi bir teklif alırsak da satarız" görüşünde oldukları öğrenildi.