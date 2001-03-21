İşte Galatasaray'ın ihraç ettiği Fethullahçılar

25.3.2017 - 20:53

Galatasaray Genel Kurul toplantısında FETÖ/PDY ilişkilerinden dolayı kulüpten ihraç edilmek üzere dolayı disiplin kuruluna sevk edilen isimlerden azılı FETÖ’cüler Hakan Şükür ile Arif Erdem’in ihracı oy çokluğu ile reddedildi.

Galatasaray'da tarihi oylama gerçekleşti... Sarı kırmızılı kulübün mali genel kurulunda; Zekeriya Öz, Şahabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Hazım Sesli, Hakan Şükür ve Arif Erdem için üyelikten ihraç edilmeleri kapsamında oylama yapıldı.

Hakan Şükür, Arif Erdem, Zekeriya Öz, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ve Şahabattin Harput'un FETÖ nedeniyle üyelikten çıkarılması oylamaya sunuldu...

Kurulda yapılan oylamalarda; Zekeriya Öz (oy çokluğu), Şahabettin Harput (oy çokluğu), Hüseyin Avni Mutlu (oy çokluğu) ve İsmail Demiriz (oy çokluğu) ve Hazim Sesli (oy çokluğu) kulüpten ihraç edildi.

Arif Erdem ile Hakan Şükür'ün üyelikten çıkarılması (oy çokluğu) reddedildi.

Öte yandan Galatasaray Adası işletmecisi Mehmet Koçarslan ve Galatasaray'a hakaret içeren paylaşım yaptığı gerekçesiyle Mehmet Uğur Sunakan oybirliğiyle kulüpten ihraç edildi.

 

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