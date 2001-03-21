İşte Galatasaray'ın taşınacağı Kemerburgaz tesisleri

Galatasaray, Kemerburgaz'ı bedavaya alıyor!

Galatasaray’ın Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi noktasında Milli Emlak’la anlaştığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nin Kemerburgaz’a taşınması büyük bir hamle olarak göze çarpıyor.

Galatasaray’ın Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi noktasında Milli Emlak’la anlaştığı Florya Metin Oktay Tesisleri’nin Kemerburgaz’a taşınması büyük bir hamle olarak göze çarpıyor.



Florya’daki arazinin iki katı olup (160 dönüm) Türk Telekom Arena’ya uzaklığı 8 dakikalık mesafede bulunan Kemerburgaz’daki yeni araziye yapılacak olan kamp ve altyapı tesisleri ile sahalar için kulübün kasasından tek kuruş çıkmayacak. Galatasaray ile Milli Emlak arasında yapılan anlaşmaya göre Riva ve Florya’nın ihalesini alacak olan firma, Kemerburgaz’daki tesisleri de inşa edecek. Galatasaray bu tesisler yapılmadan Florya’dan çıkmayacak.

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı. Yönetim kurulu bu önemli anlaşmayla tesis problemini çözerken kulübe çok değerli bir arazi kazandırıldı.

Galatasaray Kulübü bir yıl içinde Florya Metin Oktay Tesisleri’ni Kemerburgaz’a taşıyacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, Florya ve Riva arazilerinin değerlendirilmesi için Milli Emlak ile imzaladığı anlaşmanın detayları ortaya çıktı.



Protokole göre Galatasaray en geç 1 sene içinde Florya’dan çıkacak ve Milli Emlak tarafından yapılacak yeni tesislere geçecek. Kendisine sunulan seçenekler arasında Kemerburgaz’da karar kılan Galatasaray Kulubü bütün bürokratik engelleri de ortadan kaldırdı.

Riva kadar önemli



Başkan Dursun Özbek’in geçtiğimiz perşembe günü Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyarette Kemerburgaz konusunda tarafların anlaşma sağladığı belirlendi. Sarı-kırmızılı yönetim böylece Milli Emlak ile Riva ve Florya’nın değerlendirilmesi için kulübün elini rahatlatacak bir anlaşmaya imzaya atarken, diğer taraftan da Galatasaray’a önemli bir tesis kazandırıldı.Galatasaray’ın yeni tesisleri 1 sene içinde Kemerburgaz’da inşaa edilecek ve sarı-kırmızılı takımın yeni antrenman ve kamp tesisleri burada olacak. Florya’daki sahaların yetersizliğinden şikayetçi olan Cim-Bom’un yeni tesisinde bu sorun yaşanmayacak.



Tesislerde A takımın antrenmanlarını sağlıklı yapabilmesi için birçok alternatif saha yer alacak. Ayrıca Altyapı takımları için de yeni bir saha yapılacak. Sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz’daki yeni arazinin kulübe kazandırılmasının en az Riva ile Florya’nın değerlendirilmesi kadar önemli olduğuna dikkat çekti.