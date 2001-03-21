İşte Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak takımlar

29.5.2017 - 00:42

Spor Toto Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı da kazandı.

Beşiktaş'ın yanı sıra Roma'nın da İtalya Birinci Futbol Ligi'ni (Serie A) ikinci sırada tamamlayarak direkt katılma hakkı elde ettiği Şampiyonlar Ligi gruplarında doğrudan yer alacak 22 takım belirlendi.

Siyah-beyazlıların gruplarda eşleşebileceği muhtemel rakipler Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund (Almanya), Chelsea, Tottenham,Manchester City, Manchester United (İngiltere), Juventus, Roma (İtalya), Benfica, Porto (Portekiz),Monaco, Paris Saint-Germain (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Anderlecht (Belçika), Feyenoord (Hollanda) ve Basel (İsviçre) oldu.

Gruplarda yer alacak kalan 10 ekip ise Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği haziran ayında başlayacak elemelerin ardından netleşecek. Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı, elemelerde alınacak sonuçlara göre belli olacak.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret