İşte Süper Lig'den düşen son takım

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip Bursaspor 2-1 kazandı. Bursaspor bu sonuçla ligde kaldı ve Çaykur Rizespor ligden düştü.

Ligin son haftasında Bursaspor'un Trabzonspor'u mağlup etmesiyle Çaykur Rizespor, TFF 1. Lig'e düşen 3. takım oldu.

Maçtan Dakikalar

10. dakikada Esteban'dan dönen topu kafa ile tamamlamak isteyen Stancu'nun vuruşunda Onazi meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

34. dakikada Aziz Behich, sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Esteban'ın solundan az farkla auta çıktı.

55. dakikada Castillo'nun sol taraftan getirip kale sahası içine doğru gönderdiği topa Rodallega'nın ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0

62. dakikada Sercan'ın topuk pasında topla buluşan Jorguera kaleci Esteban ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-1

69. dakikada Stancu'nun pasından arka tarafta topla buluşan Batalla'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Estaban'ın sağından ağalarla buluştu. 1-2

79. dakikada Esteban'ın ön tarafta olduğunu gören Stancu'nun uzak mesafeden vuruşunda top kalecide kaldı.

Stat: Medicalpark Stadyumu

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xxx, Aleks Taşcıoğlu xxx

Trabzonspor: Esteban x, Pereira xx, Uğur Demirok xx, Durica xx, Mas x, Medjani x, Onazi x (Abdulkadir Ömür dk. 84 ?), Yusuf Yazıcı x, N'Doye x, Castillo x, Rodallega x

Yedekler: Uğurcan Çakır, Zeki, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Yunus Emre Çakır, Abdurrahim Dursun

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Bursaspor: Harun xx, Erdem xx, Şamil xx, Sivok xx, Aziz Behich xx, Faty x (Bilal Kısa dk. 61 x), Jorguera xx, John xx (Sercan Yıldırım dk. 46 x), Batalla xx, Stancu x, Sinan Bakış x (Merter Yüce dk. 74 x)

Yedekler: Mert Günok, İsmail Konuk, Onur Atasayar, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Mustafa Er

Goller: Rodallega (dk. 55) (Trabzonspor), Jorguera (dk. 62), Batalla (dk. 69) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Aziz Behich (Bursaspor), Pereira, Medjani (Trabzonspor)

ÇAYKUR RİZESPOR LİGDEN DÜŞTÜ

Spor Toto Süper Lig’in 34. hafta karşılaşmasında kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor, evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u penaltı golüyle 1-0 mağlup etse de Bursaspor’un Trabzonspor’u mağlup etmesinden dolayı küme düşen son takım oldu.

Maçtan Dakikalar

3. dakikada sağ kanattan Süleyman Koç'un kullandığı kornerde top Edonwonyi’nin önünde kaldı. Edonwonyi’nin vuruşunda top üst direkten geri geldi.

6. dakikada yine sağ kanattan Süleyman’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Petrucci topa yükselerek kafa vurdu top kaleci Haydar'da kaldı.

vermiyor.

17. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Nsakala’nın yerden vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.

38. dakikada konuk ekip Alanyaspor’da Efecan'ın ara pasında topu önünde bulan Emre Akbaba, topu yerden kaleye göndermek istedi ancak kaleci Gökhan gole izin vermedi.

45+1. dakikada Birol’un ceza sahası içinde Kweuke'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Süleyman Koç topu ağlara gönderdi. 1-0

58. dakikada konuk ekipte Gassama’nın ceza yayı üzerinden vurduğu şutta top kaleci Gökhan’ın kucağında kaldı.

71. dakikada konuk ekip Alanyaspor baskısını arttırırken Efecan'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden vuran Nsakala'nın şutu savunmadan döndü.

81. dakikada Alanyasporlu futbolcu Emre Akbaba'nın ceza sahasına girmeden sol çaprazdan vurduğu sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

86. dakikada ev sahibi ekipte Jantscher'in sağdan yaptığı ortada Kweuke arka direkte kafayı vurdu fakat top yandan auta gitti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Ceyhun Sesigüzel xxx, Volkan Narinç xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Orhan xxx, Saadane xxx, Robin xx, Oğulcan xx, Petrucci xx, Recep xx (Atiyah dk 85 ?), Oğuz Han xx, Süleyman xx (Igiebor dk. 77 xx), Edomwonyi xx (Janster dk. 64 xx), Kweuke xx

Yedekler: Diallo, Tuszynski, Özgür, Furkan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Aytemiz Alanyaspor: Haydar x, Gassama xx, Omeruo x (Taha dk. 46 xx), Birol xx, Berkan xx (Cenk Ahmet dk. 73 x), Sackey xx, Emre Nefiz xx (Guerrier dk. 73 x), Emre Akbaba xx, Nsakala xx, Efecan xx, Santos xx

Yedekler: Zlamal, Lazic, Landel

Teknik Direktör: Safet Susic

Gol: Süleyman (dk. 45+1 pen) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Robin, Edomwonyi (Çaykur Rizespor)