İşte Trabzonspor ve Galatasaray'ın ilk 11'leri

Trabzonspor Galatasaray maçı ile heyecan dolu bir karşılaşma bu akşam oynanacak. Trabzonspor daha üst sıralara tırmanmak için Galatasaray'ı yenmek isterken, sarı-kırmızılılar da rakibiyle olan puan farkını açmak istiyor. Spor severler maç öncesinde Trabzonspor Galatasaray maçının canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Karşılaşmanın saati belli oldu. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı bu akşam saat kaçta başlayacak hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Galatasaray maçı ile bu akşam nefes kesecek bir mücadele oynanacak. Avrupa hesapları yapan Trabzonspor hızla basamakları tırmanırken, Galatasaray bu zor karşılaşmayı kazanıp toparlanmak istiyor. Peki Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray ile Trabzonspor bu akşamoynayacakları maçla birlikte 123. kez karşı karşıya gelecek. Formda olan Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında devirip Avrupa yolunda rakibiyle olan puan farkını azaltmak isterken, Galatasaray bu karşılaşmadan mutlak galibiyet hedefliyor.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 44 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 122 karşılaşmanın 56'sını Galatasaray, 39'unu Trabzonspor kazandı. 27 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 160 kez rakip fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 132 kez gol sevinci yaşadı.



İŞTE İLK 11'LER:

Trabzonspor:

Onur, Pereira, Uğur, Medjani, Mas, Onazi, Okay, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay, N'Doye

Galatasaray:

Muslera, Semih, Cavanda, Carole, Linnes, Selçuk, Tolga, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski

Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor Galatasaray maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde Galatasaray önde

Süper Lig'de yapılan 87 karşılaşmanın 39'unu sarı-kırmızılı takım kazanırken, 27 maçta ise gülen taraf Karadeniz ekibi oldu. 21 karşılaşma berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 113, Trabzonspor ise 95 gol attı. Bu sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul’da oynanan maçı bordo-mavili ekip 1-0 kazanmıştı.

Trabzon’daki maçlarİki ekip arasında Trabzon’da oynanan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor'un, galibiyet sayısında rakibine bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, evindeki 43 maçta Galatasaray’ı 17 kez yenerken, sarı-kırmızılı takım ise bordo-mavilileri 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon’daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor’un sahasındaki 50 golüne, Galatasaray 54 golle karşılık verdi.

Farklı galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Trabzonspor yönetiminin '61' heyecanı

Muharrem Usta başkanlığındaki Trabzonspor yönetimi, Galatasaray karşılaşmasıyla birlikte Trabzon’un plaka kodu olan 61’inci maçına çıkacak. Bordo mavili kulüpte 7 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim, geride kalan süreçte kupa ve ligde 60 resmi maçı geride bıraktı. Trabzonspor, söz konusu dönemde 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Trabzonspor’da yönetim, bu maçla birlikte Trabzon’un da plaka kodu olan ve bordo mavililer için özel anlam ifade eden 61’inci maçına ulaşacak.

ÇUBUKÇU: TARAFTAR EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ OLACAK

Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, yönetimin 61’inci maçının Galatasaray karşılaşmasına denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, taraftarların da desteğiyle birlikte sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi. 18 Mart Cumartesi günü oynanacak zorlu mücadelede taraftar desteğinin önemli olduğuna dikkat çeken Çubukçu, "Bu zorlu mücadelede en büyük gücümüz taraftarımız olacaktır. Onların da desteğiyle birlikte Galatasaray karşısından güzel futbol ve sonuçla ayrılarak puan serimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

N’DOYE FORMAYA YAKIN

Trabzonspor’da devre arası transfer döneminde Hugo Rodallega’nın takıma katılmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın yedek kulübesine çektiği forvet oyuncusu Dame N’Doye’un, Galatasaray maçıyla birlikte yeniden ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Akhisar Belediyespor ile oynanan maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan ve attığı 2 golle dikkat çeken N’Doye’nin performansının deneyimli teknik adamı memnun ettiği, Yanal’ın son maçlarda formunda düşüş gözlenen genç oyuncu Yusuf Yazıcı’nın yerine Senegalli golcüye ilk 11’de şans vermeyi planladığı kaydedildi.

DURİCA YETİŞMİYOR

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında sol dizinden sakatlanan savunma oyuncusu Jan Durica’nın Galatasaray karşılaşmasına yetişemeyeceği öğrenildi. Tedavisine devam edilen 36 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunun hafif tempolu koşulara devam ettiği, takıma dönüşünün ise biraz daha zaman alacağı ifade edildi.