İzlanda zirveye ortak oldu

İzlanda zirveye ortak oldu
12.6.2017 - 00:52

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grubumuzdaki diğer mücadelede İzlanda ve Hırvatistan karşı karşıya geldi..

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda lider Hırvatistan'ı ağırlayan İzlanda, rakibini Hördur Magnusson'un son dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla İzlanda, puanını 13 yaptı ve Hırvatistan ile zirveye ortak oldu.

İzlanda, gruptaki bir sonraki maçında Finlandiya'ya konuk olacak. Hıvatistan ise sahasında Kosova'yı konuk edecek.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 karşılaşma yapıldı
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 ekibin belli olacağı elemelerde I, D ve G Grubu'nda 9 mücadele yapıldı.

D Grubu'nda Moldova ile Gürcistan 2-2 berabere kaldı. Medipol Başakşehir'in Moldovalı futbolcusu Alexandru Epureanu, Gürcistan karşısında ilk 11'de yer aldı. İrlanda Cumhuriyeti ile Avusturya 1-1 eşik skorla karşılaşmayı sonlandırdı. Sırbistan ile Galler arasında oynanan maç ise 1-1'lik skorla son buldu.

G Grubu'nda Makedonya, İspanya'ya 2-1 yenildi. İsrail, Arnavutluk' karşısında 3-0 mağlup oldu. İtalya ise Liechtenstein karşısında 5-0 galip geldi.

I Grubu'nda Finlandiya, Ukrayna'ya 2-1 mağlup oldu. İzlanda, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Kosova ise Türkiye'ye 4-1 yenildi.

.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret