Juventus Allegri ile 'devam' dedi

Juventus, Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

İtalya Serie A'da mutlu sona ulaşan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Juventus, Teknik Direktör Massimiliano Allegri'nin sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı. Allegri, Torino ekibinin başına 2014 yılında geçmiş, bu süreçte 3 Serie A, 3 İtalya Kupası ve 1 de İtalya Süper Kupası zaferi yaşamıştı. 49 yaşındaki teknik adam, Juventus'ta geçirdiği 3 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi finali oynattı.

Allegri'nin ismi Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain ile anılıyordu.