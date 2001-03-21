Kadıköy'de tribünler boş kaldı

FENERBAHÇE 3 SANTRAFORLA SAHADA

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 3 santrafor oyuncusuyla çıktı. Sarı-lacivertli takımda, Van Persie, Emenike ve Sow aynı anda ilk 11'de oynadı. Advocaat, en büyük gol umudu 3 ismi de aynı anda sahaya sürerken, Sow'a kanatta, Van Persie'ye ise santrafor arkasında oynattı. Ligde bir hafta aradan sonra tekrar ilk 11'de sahaya çıkan Emenike ise ileri uçta görev aldı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao ile Fabiano Ribeiro'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Alper Potuk kadroda yer almadı.



KARAVAİEV 4 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev, Süper Lig'de 4 ay sonra 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Ligde son olarak 29 Ocak'ta oynanan Kayserispor maçında kadroya giren ve 24 dakika sahada kalan Ukraynalı futbolcu, uzun bir aradan sonra 18 kişilik listeye dahil edilerek yedek kulübesinde oturdu.

Sarı-lacivertli takımda kaleci Ertuğrul Taşkıran, Volkan Şen, Roman Neustaedter, Salih Uçan, Yiğithan Güveli ve Miroslav Stoch, yedek kulübesindeki diğer isimler oldu.

ERSUN YANAL'DAN DA TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da kadrosunda tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Geçen hafta Medipol Başakşehir maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Ogenyi Onazi'nin yerine sakatlığını atlatan Okay Yokuşlu ilk 11'de maça başladı. Trabzonspor'da kalede Onur Kıvrak oynarken, savunma dörtlüsü Joao Pereira, Uğur Demirok, Carl Medjani ve Emmanuel Mas oluşturdu. Orta sahada Okay Yokuşlu, Matus Bero, Yusuf Yazıcı'nın görev aldığı bordo-mavililierde kanatlarda Olcay Şahan ile Fabian Castillo forma giydi. Santraforda ise yine Dame N'Doye sahaya çıktı.



TRİBÜNLER YİNE BOŞ

Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'de bu sezon oynanan son maçta takımlarını yine yalnız bıraktı. Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor maçlarına büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, neredeyse tribünlerin tamamına yakınını boş bıraktı. Altı bine yakın Fenerbahçeli taraftar maçı tribünden takip etti. İki kulüp arasındaki anlaşma gereği Trabzonspor taraftarı Kadıköy'de tribünde yer almadı. Öte yandan Galatasaray Kulübünün vefat eden eski başkanlarından Ali Tanrıyar için maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.

YANAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal kritik Fenerbahçe deplasmanında geçen haftanın 11'inde tek değişiklik yaptı. Başakşehir karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Okay Yokuşlu Fenerbahçe karşısında cezalı olan Onazi'nin yerine ilk 11'e geri döndü. Bordo mavililer bu tek değişikliğin dışında Fenerbahçe karşısında geçtiğimiz haftanın 11'iyle başladı.



DURICA RİSKE EDİLMEDİ

Savunmada sakatlığı tam anlamıyla düzelmeyen Durica'nın yerine geçen Başakşehir karşısında olduğu gibi Cezayirli Medjani'ye görev veren Yanal, riske etmek istemediği tecrübeli stoperi Durica'yı da kulübede yanına oturttu. Orta sahada Okay'ın partneri olarak Bero'ya şans veren Yanal, forvette ise tercihini Dame N'Doye'dan yana kullandı.



BAŞKAN USTA YALNIZ BIRAKMADI

Takımın hemen her maçına giden Başkan Muharrem Usta bordo mavilileri Fenerbahçe deplasmanında da yalnız bırakmadı. Kritik karşılaşma öncesi yönetimiyle birlikte protokol tribünündeki yerini alan Usta başkanlığı döneminde ilk kez Fenerbahçe Stadı'na geldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık, Ekrem Kan, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Lens (Dk. 87 Stoch), Van Persie, Sow (Dk. 80 Salih Uçan), Emenike (Dk. 72 Volkan Şen)

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak (Dk. 46 Esteban), Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Bero, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Durica), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, N'Doye, Castillo (Dk. 81 Rodallega)

Goller: Dk. 23 Sow (Fenerbahçe), Dk. 54 Bero (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Emenike, Dk. 55 Skrtel, Dk. 62 İsmail Köybaşı, Dk. 90+2 Salih Uçan (Fenerbahçe), Dk. 27 Bero, Dk. 65 Castillo, Dk. 71 Olcay Şahan, Dk. 77 N'Doye, Dk. 79 Medjani (Trabzonspor)