Kadın muhabiri taciz eden Maxime Hamou'ay men cezası

31.5.2017 - 00:56

Fransa Tenis Federasyonu (FFT), sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) mücadele eden Maxime Hamou'nun, canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiği için organizasyondan men edildiğini açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "29 Mayıs'ta ortaya çıkan kusurlu hareketi nedeniyle Roland Garros yönetimi, Maxime Hamou'nun akreditasyonunun iptaline karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Dünya sıralamasında 282. sırada yer alan Fransız tenisçi Hamou, bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda muhabir Maly Thomas'ın konuğu olmuş ve canlı yayın sırasında Thomas'ı öpmeye kalkmıştı.

Öte yandan stüdyodakilerin bu durumu kahkahalarla karşılaması da tepkilere neden oldu. Milletvekili Cecile Duflot, Thomas'ın sarkıntılığa karşı koymaya çalışırken stüdyodakilerin gülmeye başladıklarını belirterek, "Hamou zorla öpüyor, Thomas kurtulmaya çalışıyor, Hamou bu sefer boynundan yakalıyor ve herkes gülüyor." ifadelerini kullandı.

Turnuvadan atılan Hamou, federasyonun kararı sonrası yayımladığı bir mesajla özür dilediğini bildirdi. Gazeteci Thomas ise Hamou'nun tenis sporu açısından olumlu bir imaj vermediğine değinerek "Canlı yayın olmasaydı tokadı yapıştırırdım." şeklinde tepki verdi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret