Kadınlar Euroleague Dörtlü Final'i Rusya'da

Basketbolda FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali, UMMC Ekaterinburg'un ev sahipliğinde Rusya'da gerçekleştirilecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya'dan UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile Çekya'dan USK Prag'ın mücadele edeceği 2017 FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali, 14-16 Nisan'da Ekaterinburg kentinde oynanacak.

14 Nisan'daki yarı finallerde Fenerbahçe ile ev sahibi UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile USK Prag karşılaşacak. 16 Nisan'da ise üçüncülük ve final maçı yapılacak.

Arka arkaya 6. kez FIBA Kadınlar Euroelague'de son 4'e kalmayı başaran Fenerbahçe, son 5 sezonda iki 2'ncilik, bir 3'üncülük ve iki 4'üncülük elde etti.