Kadınlar Euroleague Dörtlü Final'i Rusya'da

20.3.2017 - 23:42

Basketbolda FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali, UMMC Ekaterinburg'un ev sahipliğinde Rusya'da gerçekleştirilecek.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin yanı sıra Rusya'dan UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile Çekya'dan USK Prag'ın mücadele edeceği 2017 FIBA Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali, 14-16 Nisan'da Ekaterinburg kentinde oynanacak.

14 Nisan'daki yarı finallerde Fenerbahçe ile ev sahibi UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile USK Prag karşılaşacak. 16 Nisan'da ise üçüncülük ve final maçı yapılacak.

Arka arkaya 6. kez FIBA Kadınlar Euroelague'de son 4'e kalmayı başaran Fenerbahçe, son 5 sezonda iki 2'ncilik, bir 3'üncülük ve iki 4'üncülük elde etti.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret