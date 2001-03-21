Kadköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor kapışıyor

27.5.2017 - 12:27

Fenerbahçe – Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, bu sezon son kez seyirci önünde çıkacağı maçta Trabzonspor'da karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de 3. sıradaki yerini korumayı hedefleyen Fenerbahçe, konuk edeceği Trabzonspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Ülker Arena’da oynanacak Fenerbahçe – Trabzonspor maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Ozan ile cezalı Alper Potuk, bumaçta forma giyemeyecek. Sakatlığı tam olarak geçmeyen Şener'in ise ağrı kesici iğneyle sahada olması bekleniyor. Trabzonspor’da ise sarı kart cezalısı Onazi dışında eksik bulunmuyor.

FENERBAHÇE – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Fenebahçe – Trabzonspor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Neustadter, Lens, Aatıf, Sow, Van Persie

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, N’Doye

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