Kalacak mı? Güneş'ten ilk açıklama

29.5.2017 - 00:44

Şenol Güneş: “Ben bu takımda bir damlayım. Çalışmaya devam edebilirim, başka yere gidebilirim veya antrenörlüğü bırakabilirim”.

Şenol Güneş, bir gazetecinin bundan sonraki hedefleriyle ilgili bir sorusu üzerine "3 tane ihtimalim var. Çalışmaya devam edebilirim, başka yere gidebilirim veya antrenörlüğü bırakabilirim. Bunların hepsi birer ihtimal. İşimi doğru yapmak istiyorum" diye yanıt verdi. Güneş, "Ben bu takımda bir damlayım. Doğrularımızdan vazgeçmedik. Haksız eleştiriler oldu. Bizim dışımızda gündem değiştirilmeye çalışıldı. Büyük bir takımın bireyi olarak kendimle de gurur duyuyorum" dedi

1 yıl opsiyon hakkı var
2015'te Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın 1 Haziran'a kadar 1 yıllık opsiyonu kullanma hakkı bulunuyor. İşte o madde: "Şirketimiz 01.06.2017 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile sözleşmeyi bir sezon daha uzatma hakkına sahiptir. Bu durumda Güneş'e 2017-18 sezonu için 1.5 milyon euro ücret ödenecektir.".

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret