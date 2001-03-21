Kalacak mı? Güneş'ten ilk açıklama

Şenol Güneş: “Ben bu takımda bir damlayım. Çalışmaya devam edebilirim, başka yere gidebilirim veya antrenörlüğü bırakabilirim”.

Şenol Güneş, bir gazetecinin bundan sonraki hedefleriyle ilgili bir sorusu üzerine "3 tane ihtimalim var. Çalışmaya devam edebilirim, başka yere gidebilirim veya antrenörlüğü bırakabilirim. Bunların hepsi birer ihtimal. İşimi doğru yapmak istiyorum" diye yanıt verdi. Güneş, "Ben bu takımda bir damlayım. Doğrularımızdan vazgeçmedik. Haksız eleştiriler oldu. Bizim dışımızda gündem değiştirilmeye çalışıldı. Büyük bir takımın bireyi olarak kendimle de gurur duyuyorum" dedi



1 yıl opsiyon hakkı var

2015'te Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın 1 Haziran'a kadar 1 yıllık opsiyonu kullanma hakkı bulunuyor. İşte o madde: "Şirketimiz 01.06.2017 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunmak kaydı ile sözleşmeyi bir sezon daha uzatma hakkına sahiptir. Bu durumda Güneş'e 2017-18 sezonu için 1.5 milyon euro ücret ödenecektir.".