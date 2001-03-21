Kanerva, Çok erken 2 gol yedik

Finlandiya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Markku Kanerva, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2-0 kaybettikleri maçta Türkiye'nin iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kanerva, "Oyuna kötü başladık. İki erken gol yedik. Bizim açımızdan iyi olmadı. İlerleyen dakikalarda daha iyi mücadele ettik. Hatta ilk yarının sonuna doğru birkaç pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarıda oyuna hakim olmaya çalıştık ancak Türkiye takımı güçlü olduğu için bunda pek başarılı olamadık." diye konuştu.

Fin teknik adam, ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası'na katılma şansının devam ettiğini aktararak, "Türkiye'yi tebrik ediyorum. Çok iyi bir takımınız var. İki güzel gol atıldı. Takım olarak iyi oynadılar. Bu galibiyetle Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasıyla ilgili şansının devam ettiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya Stadı'ndaki atmosferi de öven Kanerva, "Stadyumdaki atmosferden dolayı taraftarı da tebrik etmek istiyorum. Bizim oyuncularımız için de güzel bir tecrübe oldu. Böyle bir karşılaşmada ve atmosferde oynadığımız için mutluluk duyduk." şeklinde görüş belirtti.