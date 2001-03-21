Kanseri yendi sanılan genç futbolcudan kötü haber geldi

Kanseri yendi sanılan genç futbolcudan kötü haber geldi
13.6.2017 - 14:09

Kanseri yenen Yeray Alvarez’den kötü haber

Geçtiğimiz Aralık ayından testis kanseri konulan ve ameliyatının ardından iyileşme sürecine giren Athletic Bilbao’nun genç yıldızı Yeray Alvarez’in durumunun kötüye gittiği bildirildi.

Kanser teşhisi konulduktan sonra tedavisine başlanan ve yapılan operasyonla tümörün başarıyla alındığı 21 yaşındaki Alvarez'den tekrar kötü haber geldi. Athletic Bilbao, yapılan kontroller sonucunda genç oyuncuda yeniden kanser kitlesine rastlandığını ve İspanyol futbolcunun 3 ay boyunca kemoterapi tedavisi göreceğini açıkladı. Bilbao kulübü ayrıca oyuncunun özel hayatına ve kişisel alanına saygı gösterilmesini de istedi.

 

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