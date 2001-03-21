Karabük, Akhisar'a 'dur' dedi

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında, Akhisar Belediyespor sahasında ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında Kardemir Karabükspor’a 3-2 mağlup oldu.

Karabüksporlu oyuncu Zec, ikinci yarıda takımının 3 golünü kaydederek, galibiyette önemli rol oynadı.

Süper Lig'de 6 maçtır önüne geleni deviren Akhisar'a Karabükspor 'dur' dedi.

229 gün sonra ikinci deplasman galibiyeti

Kardemir Karabükspor, sezonun son haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek ikinci deplasman galibiyetini elde etti.

2016 - 2017 sezonunda Kardemir Karabükspor 229 gün sonra deplasmanda ikinci galibiyetini elde ederek sezonu 43 puanla kapattı.

En son 15 Ekim 2016 tarihinde deplasmanda Adanaspor’u 2-1 mağlup etmeyi başaran kırmızı-mavili ekip aradan geçen 229 gün sonra sezonun ikinci deplasman galibiyetini Akhisar Belediyespor’u 3-2 mağlup ederek elde etti. Karabükspor ayrıca bu sezon deplasmanda 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alırken, iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada da 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Diğer yandan Kardemir Karabükspor forması altında bu sezon 3 gol atan Ermin Zec ise Akhisar Belediyespor karşısında hat-trick yaparak 3 gol atma başarısı gösterdi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada paslaşılarak kullanılan serbest vuruş sonrası Tolga’nın sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde gelişine vuran Cikalleshi’nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

20. dakikada Sissoko’nun ceza sahası içi sağından yerden çıkardığı pasa altıpas çizgisinin hemen önünde müsait pozisyonda vuruşunu yapan Özer’in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.

39. dakikada Tanase'nin sol kanattan ortaladığı topu arka direkte kontrol eden Osman'ın dar açıdan sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

44. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Vaz Te'nin ceza sahası içi solundan yerden gönderdiği pasta ceza sahası içerisinde topla buluşan Özer'in şutunda kaleci Rybka topu güçlükle tokatlayarak, tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Özer'in pasıyla ceza sahası içi solunda kaleci ile karşı karşıya kalan Vaz Te'nin şutunda meşin yuvarlak yan kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

48. dakikada sağ kanatta Fatih’in pasıyla topla buluşan Poko’nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Lukac’tan döndü. Dönen topu iyi takip eden Zec’in kale çizgisinin hemen önünden yerden vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

58. dakikada Tanase'nin defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Zec’in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

67. dakikada Akhisar Belediyespor’un kontratağında Vaz Te’nin ceza sahası içi sağından yerden gönderdiği pasta müsait pozisyonda topla buluşan Özer’in şutunda top üstten dışarıya çıktı.

75. dakikada Custodio’nun ceza sahası içerisinde Zec’e bulunduğu müdahale sonrası hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.

76. dakikada penaltı atışını kullanan Zec’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

81. dakikada Akhisar Belediyespor atağında Papp’ın ceza sahası içerisinde Muğdat’a yaptığı faul sonrası hakem Ali Şansalan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı atışını kullanan Vaz Te, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Ali Şansalan xx, Samet Çiçek xx, Mustafa Savranlar xx

Akhisar Belediyespor: Lukac xx, Tolga xx, Alper xx, Samardzic x (Muğdat dk. 69 x), Kadir xx, Custodio xx, Sissoko xx, Onur x (Larsson dk. 59 x), Özer x (Hasan Ali dk. 78 x), Vaz Te xx, Cikalleshi xxx

Yedekler: Fatih, Aykut, Soner, Orhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Osman xx, Papp xx, Nounkeu xx, İshak xx, Poko xxx, Skulason xx, Fatih xx (İlhan dk. 71 xx), Bliznichenko xx, Tananese xx (Tayyip Talha dk. 90 ?), Zec xxx (Mahmut dk. 84 xx)

Yedekler: Ercüment, Batuhan, Tayyip Talha, Arif, Uğurcan Yasin

Teknik Direktör: Zoran Barisic

Goller: Cikalleshi (dk. 9), Vaz Te (dk. 82 pen.) (Akhisar Belediyespor), Zec (dk. 48, 58 ve 76 pen.) (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Custodio, Tolga (Akhisar Belediyespor), Tanase (Kardemir Karabükspor)

Önder Aydın - Barış Gezici - Sadık Cangel -Yasin Erdem