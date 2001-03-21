Kayseri Zico'yla görüşüyor

FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMIŞTI

Ülkemizde 2006/07 ve 2007/08 sezonlarında Fenerbahçe'de görev alan Brezilyalı efsane Zico, 2006/07 sezonunda Sarı-Lacivertli takımı şampiyonluğa taşırken, 2007/08 sezonunda ise; Sarı-Lacivertli takım ile Süper Kupa şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynama başarısı sergiledi.

Ajansspor'un haberine göre; Gelecek sezon Mesut Bakkal ile yola devam etmeyecek olan Kayserispor, Zico'yu gündemine aldı. Yönetimin Zico ile prensipte anlaşmaya vardığı, önümüzdeki günlerde bu transferi sonuçlandıracağı belirtildi.

1,5 milyon Euro isteyen Zico'nun sadece Kayserispor'u dünyaya duyurmaktan daha fazlasını yapacağını düşünen yöneticiler Brezilya'daki pek çok yeteneği de onun sayesinde kulübe kazandıracaklarına inanıyorlar.

MESUT BAKKAL VEDA ETTİ

Başakşehir maçının ardından konuşan Mesut Bakkal; "Anlaşmam 6 maçlıktı. Amacımız kümede kaldık ve bunu da başardık. Benim görev sürem bitti. Kimseyle burada görüşmedim. Resmi olarak benim burada görevim bitti. Tatile çıkıyorum. Yönetim zor şartlar altında herhalde onlarında zamana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.