Kayserispor Barcelona ile anlaştı

Kayserispor’a Barcelona modeli

Zorlu bir sezon geçirmesine rağmen ligde kalmayı başaran Kayserispor, geleceğini şimdiden planlamaya başladı. Üst ve alt yapı konusunda birlikte hareket edebilmek, karşılıklı oyuncu alışverişi yapmak, Türkiye’de ilk futbol okulunu Kayseri’de açmak için dünya devi Barcelona ile protokol imzalanacak.

Kayserispor başkanı Dr. Erol Bedir, sarı kırmızılı kulübün alt yapısından 3 ay önce Barcelona kulübünün alt yapısına umut veren yıldız oyuncu olarak giden Emre Demir'in başarılı olmasının ardından, İspanyol ekibin yöneticilerinin Kayserispor'la alt yapı ve üst yapı konusunda işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Ünlü kulüple kardeş olacaklarını da ifade eden Erol Bedir, 3 aydır süregelen görüşmelerin sonuna geldiklerini belirterek, bu konudaki gelişmeleri şu ifadelerle anlattı:

“Barcelona yöneticileri, Kayserispor'un tesislerini, alt yapısını incelediler. Kendilerine gerekli bilgi ve belgeleri, fotoğraf ve videoları da gönderdik. Barcelona kulübü olarak, bazı ülkelerde futbolla ilgili özellikle alt yapı ağırlıklı ortak projeler geliştirdiklerini, Kayseri'de de böyle bir ortak uygulama yapabileceklerini, karşılıklı oyuncu transferi gerçekleştirebileceklerini söylediler.Türkiye'deki Barcelona Futbol Okulunu da burada açacaklarını dile getirdiler. Hatta, kendi takımlarında yer veremedikleri tecrübe sahibi olmasını istedikleri genç oyuncuları da bize verebileceklerini, tecrübeli oyuncuların transferi konusunda yardımcı olabileceklerini söylediler. Kendilerine kapsamlı bir rapor gönderdik. Ardından, resmi davet yazısı gönderdiler. 29 Mayıs'ta yönetici arkadaşlarımızdan Yurtdışı ilişkiler sorumlumuz Tufan Koç ile Futbol Şube sorumlumuz Mehmet Çakmak Uyar Barselona'ya giderek,karşılıklı görüşmelerde bulunacaklar. Daha sonra İspanyol kulüp yöneticileri buraya gelecek ve protokol imzalayacağız.”

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Son 3 aylık dönemde 3 kez İspanya'ya giderek, Barcelona‘lı yöneticilerle görüşmeler yapan ve oradaki tesisleri gezen sarı kırmızılı kulübün Yurtdışı sorumlusu Tufan Koç, “Görüşmelirimiz bir süredir devam ediyordu.

Ancak, bizim Süper ligde kümede kalma gibi öncelikli bir hedefimiz vardı. Bunu gerçekleştirdik. Elimizdeki eski ve yeni sosyal tesislerimiz alttan ısıtmalı sahalarımız, spor salonlarımız la Avrupa kulüplerini aratmayacak fiziki şartlarımız var. 29 Mayıs'daki nihai görüşmemizin ardından, kulüp başkanımız Erol Bedir'de İspanya'ya gidecek. Sonra onlar Türkiye'ye gelecek ve burada protokol imzalanacak. Şartlar ve ortak projeler konusunda tüm işlerimiz tamam. Mutabakat içindeyiz. Sorun yok” diye konuştu.