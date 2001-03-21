Kayserispor evinde Gaziantepspor'a boyun eğdi

Sergen Yalçın'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu...

Sergen Yalçın ile büyük bir ivme yakalayan, son oynadığı 6 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor, ligde 4 galibiyeti olan son sıradaki Gaziantepspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Sergen Yalçın ile büyük bir ivme yakalayan, son oynadığı 6 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor, ligde 4 galibiyeti olan son sıradaki Gaziantepspor'a 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Kayserispor’un serisini Gaziantepspor bitirdi. Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi Gaziantep temsilcisi 4-3 kazandı.

Nabil Ghilas attığı 3 golle yıldızlaştı. Konuk takımın diğer golü de İlhan Parlak’tan geldi.

Kayserispor ise Umut Bulut ve Deniz Türüç (2) ile skorlar buldu. 6 maçtır kaybetmeyen Kayserispor, bu skorla seriye son verdi.

Sarı-kırmızılı takım bu skorla birlikte 27 puanda kaldı. Gaziantepspor ise 19 puana yükseldi.

Kayserispor ligde bir sonraki maçını deplasmanda Antalyaspor ile oynayacak. Gaziantepspor ise teknik direktörsüz kalan Osmanlıspor deplasmanına gidecek.

Maçtan Dakikalar

4. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içerisinde topu uzaklaştıramayan Gaziantepspor defansının hatasından faydalanan Umut Bulut'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

8. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında sağ kanattan Marcinho’nun serbest vuruşunda ceza sahası içerisinde yükselen Ben Hatira’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada Gaziantepspor atağında ceza sahası içerisinde İlhan'ın pasında Chilas’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

27. dakikada Kayserispor takımında Hakan’ın ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullanan Deniz, takımını tekrar öne geçiren golü kaydetti. 2-1

37. dakikada gelişen Kayserispor atağında Deniz’in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Welliton’un vuruşunda kaleci Vidotti topun ağlarla buluşmasını önledi.

44. dakikada Gaziantepsporlu Barış’ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen İlhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

45. dakikada kaptığı topla ceza sahasına kadar giren Chilas'ın vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

49. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında ceza sahsında Ben Hatira’nın şık pasıyla topla buluşan Chilas’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3

54. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında kendi yarı alanında topu alan Chilas, çalımlarla ilerledi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Chilas, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-4

66. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunma topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasında topu önünde bulan Deniz’in vuruşunda savunmaya çarpan topu kaleci Vidotti elinden sektirince top filelerle buluştu. 3-4

78. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında sağ kanattan ceza sahasına atılan pasta topla buluşan Chilas’ın vuruşu üstten auta çıktı.

83. dakikada gelişen Kayserispor atağında Güray’ın sol kanattan açtığı ortada ceza sahasında yükselen Mabiala’nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ceyhun Sesigüzel xx

Kayserispor: Ahamada x, Rotman xx, Mabiala xx, Umut Bulut xx, Deniz xx, Welliton x, Varela xx, Erkan xx (Sow dk. 46 x), Hakan xx (Ferreira dk. 87 ?), Kana Bıyık xx, Güray x

Yedekler: Muammer, Kubilay, Umut Sönmez, Nguemo, Halil

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gaziantepspor: Vidotti x, Pedroso xx, Elyasa xx, İlhan xxx, Da Silva xx, Barış xx, Ben Hatira xxx, Thiam x (Musa dk. 77 x), Sefa xx (Abdülkadir dk. 67 x), Marcinho xxx, Chilas xxx (Rajtoral dk. 87 ?)

Yedekler: Gökhan, Doğanay, Orkan, Angan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Umut Bulut (dk. 3), Deniz (dk. 27 pen. ve 67) (Kayserispor), Chilas (dk. 10, 49 ve 54), İlhan (dk. 44) (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Kana Bıyık (Kayserispor), Chilas, Marcinho, Thiam (Gaziantepspor)

Ali Göç - Turan Bulut