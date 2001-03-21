Kocaman: "Bütün gücümüzle sahada olacağız“

Ziraat Türkiye Kupası öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “İyi bir takımla oynayacağız. Kendi oyun ve organizasyonumuzu sahaya yansıtmak için bütün gücümüzle sahada olacağız“ dedi.

2016-2017 sezonu Ziraat Türkiye Kupası yarın Eskişehir'de sahibini bulacak. 55. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibinin belirleneceği Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor final karşılaşması, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, müsabakadan önce iki takıma da başarılar diledi. Kocaman, “Abdullah hocanın biraz önce sözlerine başlarken söylediği gibi, son üç sezonun en istikrarlı iki takımı ile oynayacağız yarın. Son haftayı saymazsak, tam 188 puan toplamışlar. Yaklaşık 63 puana geliyor ortalama, ciddi bir puan tablosu bu. Özellikle bizim seviyemiz derken, belki bizimle Başakşehir’i biraz ayırmak lazım bu anlamda. Konyaspor çünkü bu anlamda yeni yeni köklenmeye çalışan, yeni yeni gelişen bir takım, kök salmaya çalışan bir takım. Ama Başakşehir bu anlamda bir adım daha belki bizden kök saldığını söyleyebilirim. Bunu da son 3 senelik periyoda Galatasaray’ın 189 puan kazandığı ligde 188 çok ciddi bir rakam. Bu anlamda hem tebrik ediyorum hem de yarın işimizin, saha içi düzenin son derece iyi olan, hızlı oyunu başarılı bir şekilde oynayan oyuncuların tamamının ne yapacağını bildiği bir takımla oynayacağız. Bizim de bunları biliyor olmamız açıkçası futbolda pek çok şeyin bilinmesine rağmen sonucun kestirilememe halini getiriyor. Bir şey ifade etmeyecek. Kendi oyun ve organizasyonumuzu sahaya yansıtmak için bütün gücümüzle sahada olacağız. Avantajlar ve dezavantajlar tarafına bakıldığı zaman dediğim gibi Başakşehir’in son 3 yıllık çok ciddi bir istikrarı, yüksek puan ortalaması ve saha içi organizasyonu var. Ancak öbür taraftan da Konya şehri çok fazla istiyor o kupayı. Sahadaki oyuncular maç içinde büyük kırılmalar olmadığı sürece güçlerinin son anına kadar bunu hissederek oynayacaklar. Bu da bizim en büyük avantajımız olacak diye tahmin ediyorum” dedi.

Mustafa Kaplan - Kadir Arslan