Konyaspor taraftardan özür diledi

Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan’ın oğlu Burhan Şan, taraftara yönelik olduğu iddia edilen “İt ürür kervan yürür” paylaşımı nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Konyaspor taraftarı, yönetim kuruluna seçilen ve sonradan Galatasaray tribün gruplarının etkili isimlerinden olduğu ortaya çıkan Mehmet Ali Gökhan’ın listede yer almasına tepki göstermişti. Kulüp Başkanı Ahmet Şan’ın oğlu Burhan Şan’ın yakın arkadaşı olduğu için yönetime seçildiği iddia edilen Mehmet Ali Gökhan’ın istifasını isteyen taraftara Burhan Şan sosyal medyadan “İt” benzetmesi yapmıştı. Şehirde büyük rahatsızlığa yol açan skandal paylaşımın ardından Burhan Şan ve Konyaspor’un yeni yöneticisi Mehmet Ali Gökhan, Nalçacılılar Taraftar Derneğini ziyaret etti.

Burhan Şan burada yaptığı açıklamada, sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle özür dilediğini hatırlatarak, "Paylaşımımın hiçbir Konyaspor taraftarını hedef almadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Konya’ya ve Konyasporumuza birlik beraberlik yakışır. Mesele Konyaspor ise gerisi teferruattır. Konyasporumuzun önünde son derece önemli bir kupa ve lig süreci var. Bu dönemde ortamı germek, kızıştırmak, karıştırmak ya da camiayı olumsuz bir sürecin içine sokmak istemeyeceğimin bilinmesini rica ediyorum. Bir kez daha Konyaspor taraftarından ve Konyaspor kamuoyundan en kalbi duygularımla özür dilerim" dedi.

"FORMAMIZIN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Konyasporlu yönetici Mehmet Ali Gökhan ise, sosyal medyada Galatasaray formaları ile çekindiği fotoğraflar üzerinden Konyaspor camiasının yıpratılması nedeniyle oldukça üzgün olduğunu kaydetti. Gökhan, "Söz konusu fotoğrafların üzerinden uzun yıllar geçmiştir. Bununla birlikte o dönem Konyaspor tribünlerinde, hem deplasmanda hem de iç sahadaki birçok karşılaşmada takımımıza destek verdiğim bilinmektedir. Fakat sadece Galatasaray fotoğraflarımın gündeme getirilip, Konyaspor tribünlerindeki resimlerin göz ardı edilmesi kamuoyunda şahsıma yönelik olan tepkiyi arttırmıştır. Konyaspor Yönetim Kurulu’na seçildiğim andan itibaren, armamız ve formamızın başarısı için çalışacağımın bilinmesini ve bundan sonraki süreçte de spor kamuoyunun Mehmet Ali Gökhan’ı Konyaspor ile ilgili olan performansı üzerinden değerlendirmesini arzu ediyorum. Bundan sonra tek hedefimiz Konyasporumuz’u her alanda ses getiren, bütün takımlar karşısında dik duran, çok daha saygın bir kulüp haline getirebilmektir" diye konuştu.

"KONYASPOR’UN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyarette Nalçacılılar Taraftarlar Derneği adına yapılan açıklamada, taraftarın Konyaspor’un yanında yer almaya devam edeceği ifade edilerek, "Son günlerde Konyaspor kamuoyunda yaşanan gelişmeleri dikkatle takip etmekteyiz. Gerek delege sistemi, gerek olağan genel kurul ve gerekse sonrasında sosyal medya kaynaklı konular hakkında bazı kesimlerden fikirler beyan edildi. Nalçacılılar Taraftarlar Derneği olarak bizler de konu hakkındaki fikrimizi spor kamuoyu ile paylaştık. Bundan sonraki süreçte mevcut gidişatın olumsuz etkilenmemesi ve şehir olarak son dönemde yaşanan olumsuzlukların etkilerini üstümüzden atmak amacıyla, hem Mehmet Ali Gökhan’dan hem de Burhan Şan’dan konu ile ilgili açıklama yapmasını talep ettik. Sonuç olarak geçen sene yaşanan başarılı tabloyu oluşturan etkenleri baz alarak, Konyaspor Kulübü’nün, Büyük Konyaspor Taraftarı, Konyaspor Yerel Medyası ve diğer tüm bileşenleriyle birlikte hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla da konu hakkında yapılan açıklamaların birleştirici noktada olması gerekliliğinden hareketle, bu zorlu süreçte Konyaspor’un yanında yer almaya devam edeceğimizin bilinmesini kamuoyuna sunarız" denildi.