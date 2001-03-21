Koray Günter'e sürpriz talip

30.5.2017 - 21:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyonluğun ardından sözünü tutan Datome'nin saçlarını inceledi.

Süper Lig’deki ilk sezonunda korkulu rüya görmemek için kolları erken sıvayan sarı-siyahlı yönetim, gözünü Galatasaray’ın gelecek vaat eden genç oyuncusu Koray Günter’e dikti.
 
Teknik heyet konusunda önümüzdeki hafta kesin kararını açıklayacak olacak yönetim, mevcut kadrodan yeni sezonda yola devam edeceği isimleri de belirleyecek. Talihsiz bir sakatlık sonucu sezonu futbol oynamadan geçiren genç oyuncuya talip olan Yeni Malatyaspor yönetiminin, 22 yaşındaki futbolcuyu kiralık yöntemiyle transfer etmeyi düşünüyor. 

Alman ekibi Borussia Dortmund’dan Galatasaray’a transfer olan 1.85 boyundaki Koray Günter’in de Malatya ekibinde oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

İHA

 

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