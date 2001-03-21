Kosova maçının ilk 11'i netleşiyor

Kosova maçının ilk 11'i netleşiyor
8.6.2017 - 22:46

Hazırlıklarını sürdüren milli takımda Fatih Terim, Kosova maçının ilk 11'ini belirleme aşamasında.

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile 11 Haziran Pazar günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Slovenya’da kampta olan milliler, Koper kentindeki Bonifika Stadı'nda antrenman yaptı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetimine basına açık gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Üç grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam edilen idmanda ay-yıldızlılar, 2 grup halinde minyatür kalelerle çalıştı. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Fatih Terim, çift kale maçta as kadroda Harun Tekin, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü,Hasan Ali Kaldırım, Selçuk İnan, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup, Emre Çolak, Volkan Şen ve Burak Yılmaz'ı denedi.

Kaleci Volkan Babacan ise kendisine verilen özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştı.

Milliler, Kosova maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret