Kulüpler Birliğinden ’yabancı kuralı’ açıklaması

Kulüpler Birliğinden Göksel Gümüşdağ imzasıyla yapılan açıklamada, yabancı oyuncu sınırlamasında yapılacak herhangi bir değişikliğin uygun karşılanmadığı ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in yabancı oyuncu sayısını sınırlandırmaya yönelik yaptığı açıklama sonrasında Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, yabancı oyuncu kuralının 2019’a kadar kesintisiz uygulanması gerektiğini savundu. Kulüpler Birliği Vakfı internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonunun; Spor Toto Süper Lig Futbolcu Uygunluğu ile ilgili aldığı karar 2015-2016 Futbol Sezonunda hayata geçmiştir. Kararın, Haziran 2019’a kadar 4 sezon boyunca kesintisiz uygulanacağı da kamuoyunun malumudur.

Bu süre içerisinde belirlenen yarışma şartları ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması Kulüpler Birliği Vakfımız tarafından kesinlikle uygun bulunmamaktadır. Türk futbolunun hak ettiği saygınlığa ve sportif istikrara kavuşmasının yolunun uzun vadeli planlamadan geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca yerli ve genç oyuncu yetiştirmenin de kısıtlama ya da yasaklara değil; kulüplerimizin başta altyapılar olmak üzere planlama, yatırım ve organizasyonu ile Federasyonumuzun denetleme ve teşviğinin kararlı bir şekilde uygulanmasına bağlı olduğu kanaatindeyiz. Yürürlükte olan statünün Kulüpler Birliği Vakfı tarafından destekçisi ve takipçisi olduğumuzu belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız.”