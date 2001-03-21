Kupa görücüye çıktı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 2016-2017 sezonu şampiyonuna verilecek kupa, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda görücüye çıktı.

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol liginin geçen haftalarda sona erdiğini hatırlatarak, “Kupayı o zaman sergiledik futbolun sponsoru olduğumuz için. Basketbolun da sponsoruyuz, Spor Toto Basketbol Ligi sona yaklaşıyor. Sona yaklaşınca da her yıl olduğu gibi kupayı teşkilatımızda sergiliyoruz. Henüz netice belli değil, Spor Toto Basketbol Ligi’nin şampiyonu da çok yakında belli olacak. Belli olana kadar da kupa teşkilatımızda taraftarlarımızın ziyaretine açık olacak. Hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında tüm sporseverleri, basketbol severleri bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ümit ediyorum hem başarılı olan takım kazanır hem de centilmenlik kazanır”

Kasapoğlu, Basketbol Süper Lig Kupası’nın her takım için gerçekten değerli olduğuna vurgu yaparak, “Tabii ki bir rekabetin sonucunda en başarılı olan kupanın sahibi oluyor. Tabii ki başarı, rekabet çok önemli kavramlar ama bir önemli kavram da centilmenlik, fair play, taraftarın birbirine saygısı, taraftarın oyuncuya saygısı, diğer seyirciye saygısı, teknik adama, yöneticiye saygısı çok önemli. Ancak centilmenlik ruhunun amaçlandığı bir rekabet bence çok daha anlamlı bir rekabet. Ümit ediyorum bu rekabet dolu sezon sonunda da yine hem başarılı olan takım kazanır hem de centilmenlik kazanır. Tüm sporseverlere, basketbol severlere centilmenlik ruhunun ön planda olduğu, herkesin birbirine saygı duyduğu ve saygının ön planda olduğu seyirler, karşılaşmaları temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Kupanın özelliklerinden de bahseden Kasapoğlu, şunları kaydetti: “Kupa, İtalyan tasarımı bir kupa,bir takım altın karışımlar var, gümüş karışımlar var. Süper Ligi temsil eden, Süper Lig için anlamlar taşıyan bir kupa. İnşallah kazanana, basketbol camiasına hayırlı uğurlu olur” açıklamasını yaptı.

“Sözleşmelerle ilgili çalışmalar devam ediyor”

Kasapoğlu, bu sezon futbol ve basketbolda sponsorluk için biten sözleşmelerle ilgili, “Çalışılıyor, hepsiyle ilgili süreçler henüz nihayete ermedi. Ligler yeni bitti zaten, basketbol da bitmek üzere, hepsinin çalışması kendi mecrasında devam ediyor” diye konuştu.

Öte yandan Spor Toto Basketbol Ligi 2016-2017 Sezonu Şampiyonluk Kupası, 8 kilo 400 gram ağırlığında, 91 santimetre boyunda ve 31 santimetre çaptan oluşuyor. Kupa, gümüş kaplama olup İtalya’da dizayn edildi. Şampiyonluk kupası, final serisinde kazanılmış 4 maç üzerinden sahibini bulacağından; üzerinde yer alan her bir matlaştırılmış altın rengi halka, şampiyon takımın final serisinde alacağı galibiyet sayısını temsil ediyor. Final serisinde Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan karşısında 2-0 önde bulunuyor. Serinin 3. maçı yarın oynanacak.

Goncagül Özcan - Emre Yüzügüldü