Kupayı çok küçümseyen Mourinho'nun büyük sevinci

MOURİNHO KUPAYI KÜÇÜMSEMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu sonrası Mourinho'nun büyük sevinci tartışma konusu oldu.

Portekizli teknik adam daha önce bu kupayı küçümseyici ifadeler kullanarak; "UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak benim için büyük bir hayal kırıklığı olur" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

KUPA TÖRENİNDE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Mourinho, geçmişte yaptığı açıklamaların aksine kazandıkları kupanın sevincini doyasıya yaşadı. Kupayı defalarca kez öpen, omuzlara alındığında kendinden geçen Mourinho, adeta zafer sarhoşuydu.

Mourinho'nun bu sevinç gösterileri akıllara eski açıklamalarını getirdi.