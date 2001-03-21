Lena Erdil’den bir büyük başarı daha

24.5.2017 - 21:40

Lena Aylin Erdil, Kadınlar Slalom kategorisinde 2017 Dünya Kupası sezonunun ikinci ayağında üçüncü oldu.

Türkiye’de rüzgar sörfüne öncülük eden Red Bull sporcusu Lena Aylin Erdil, Kadınlar Slalom kategorisinde 2017 Dünya Kupası sezonunun ikinci ayağı olan Japonya’daki yarışı üçüncü olarak tamamladı. 1970 puana yükselen Lena, bu sonuçla genel klasmandaki ikinciliğini korudu. Birincilik ise 2000 puanla Sarah-Quita Offringa’nın elinde bulunuyor. Üçüncülükte ise 1930 puanlı Esther De Geus yer alıyor.

Erdil, 2014 ve 2016 yılında dünya ikincisi olurken, 2015’te ise dünya üçüncülüğü elde etmişti. Bu sezon PWA Dünya Turu’nun ikinci yarışı sonrası kadınlar slalom kategorisinde ikinciliğini koruyan Erdil’in bir sonraki yarışı 9-14 Eylül tarihleri Danimarka’nın Hvide Sande kentinde olacak.

Lena, Japonya yarışının ardından da Türk bayrağı ile podyumda poz verdi.

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