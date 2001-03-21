Ligin deplasman lideri Fenerbahçe oldu

4.6.2017 - 11:17

Adanaspor’u deplasmanda 3-1 mağlup ederek sezonu 3. sırada tamamlamayı başaran Fenerbahçe, bu sezon şampiyon olan Beşiktaş’la birlikte deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu.
Adanaspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetle sezonun tamamlayan Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda topladığı puanlarla ayakta kaldı. Özellikle taraftarı önünde son yılların en kötü performansını sergileyen sarı-lacivertliler, dış sahada ise tam tersi bir görüntü ortaya koydu. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş’la birlikte deplasmanda en çok puan toplayan takım olan Fenerbahçe, bu sezon rakip sahalarda 34 puan kazanmayı başardı.

24 SENE SONRA DEPLASMANDA DAHA FAZLA PUAN TOPLADI

Son yıllarda özellikte taraftarı önündeki karşılaşmalarda rakiplerine geçit vermeyen ancak bu sezon tam tersi bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, tam 24 yıl sonra, deplasman maçlarında, taraftarının önünde oynadığı maçlardan daha fazla puan topladı. Bu sezon Kadıköy’de oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 de yenilgi alarak 30 puan toplayan sarı-lacivertli takım, dış sahada ise 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 34 puan almayı başardı. Fenerbahçe en son 24 yıl önce deplasmanda daha fazla puan kazanmıştı. 1992-1993 sezonunda sahasında oynadığı 15 mücadelede 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 24 puan alan Sarı Kanarya, deplasmanda ise 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 34 puan toplamayı başardı.

Bozhan Memiş

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