Lionel Messi'ye 4 maç ceza

FIFA, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in Şili ile oynadığı maçta Lionel Messi'nin yardımcı hakeme sözlü sataşmada bulunması nedeniyle yıldız futbolcuya 4 maç ceza verdi.

2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Arjantin Milli Takımı'nın Şili'yi 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Messi'nin yardımcı hakeme elini sallayarak, sözlü sataşmada bulunması televizyon ekranlarına yansıdı.

FIFA bu görüntüler sonrasında başlattığı soruşturmada yıldız futbolcuya 4 maç ve 10 bin İsviçre Frankı para cezası verildiğini açıkladı.

Geçen cuma oynanan karşılaşmanın sonlarına doğru yardımcı hakem, Messi'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle bayrağını kaldırmış, Arjantinli oyuncu ise elini sallayarak, Brezilyalı hakeme sözlü sataşmada bulunmuştu.

Lionel Messi'nin aldığı dört maçlık ceza, Arjantin'in 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde geçerli olacak.

Arjantin, elemelerin bitmesine 5 maç kala grupta 21 puanla 3. sırada yer alıyor. Tangocular bu gece TSİ 23.00'te Dünya Kupası Eleme maçında Bolivya karşısına Messi'den yoksun çıkacak.