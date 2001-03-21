Lyon’a şok, Beşiktaş’a piyango

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın rakibi olan Lyon, 2-20 Nisan arasındaki tam 6 maça çıkacak. Beşiktaş ise referandum sebebiyle Lyon ile yapacağı 2 zorlu mücadele arasında lig maçı oynamayacak.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final eşleşmelerinde Beşiktaş’ın rakibi olan Lyon, temsilcimiz ile oynayacağı zorlu maçlar öncesinde fikstür şoku yaşıyor. Bu hafta sonunda lig mücadelesinde Rennes ile deplasmanda karşılaşacak olan Lyon, bir sonraki karşılaşmasını 8 Nisan’da Lorient ile oynayacaktı. Ancak Fransa Futbol Federasyonu, ligin 16. haftasında oynanan ve yarıda kalan Metz-Lyon mücadelesinin bu hafta oynanmasına karar verdi. 3 Aralık 2016 tarihinde oynanan ve Gauthier Hein’in golüyle Metz’in 1-0 önde götürdüğü mücadelede tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Lionel Jaffredo, karşılaşmayı 30. dakikada tatil etmişti. Fransa Futbol Federasyonu, yarıda kalan bu karşılaşmanın 5 Nisan’da oynanmasında karar kıldı.

LYON’UN FİKSTÜRÜ DARALDI

2 Nisan ve 8 Nisan’da lig maçına çıkacak olan Lyon, Metz mücadelesiyle birlikte 6 günde 3 karşılaşmada boy göstermiş olacak. Rennes ve Metz deplasmanlarına gidip, ardından Lorient ile karşılaşacak olan Lyon, bu 3 lig maçının ardından 13 Nisan’da Beşiktaş’ı ağırlayacak. Beşiktaş maçının ardından 16 Nisan’da Bastia’ya konuk olacak olan Lyon, 20 Nisan’da ise İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi maçının rövanşına çıkacak.

BEŞİKTAŞ’IN REFERANDUM ŞANSI

Lyon’un aksine Beşiktaş’ın fikstürü ise rahatladı. 2 Nisan’da Vodafone Arena’da Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, ardından 8 Nisan’da Trabzonspor deplasmanında boy gösterecek. Bordo-mavili ekiple oynanacak olan zorlu karşılaşmanın ardından Lyon’a gidecek olan Beşiktaş, 16 Nisan’da yapılacak olan anayasa referandumu nedeniyle ligde maça çıkmayacak. Referandum sebebiyle ligler 1 hafta ileriye atılırken, Beşiktaş, Lyon ile oynayacağı 2 zorlu mücadele arasında lig maçı oynamayacak. 2 Nisan ile 20 Nisan tarihleri arasında Beşiktaş, 4 maçta boy gösterecek, Lyon ise aynı zaman diliminde 6 karşılaşmaya çıkacak.

Bozhan Memiş