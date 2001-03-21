Lyon başkanı Fenerbahçe'nin transferini açıkladı

Lyon Başkanı Aulas, Mathieu Valbuena ve Fenerbahçe hakkında çıkan transfer iddialarını doğruladı! İşte Aulas'ın Fenerbahçe ve Valbuena sözleri....

Lyon Başkanı Aulas, Fenerbahçe ve Valbuena transferini açıkladı! Geçtiğimiz gün Fransız basınında Fenerbahçe'nin Mathieu Valbuena ile anlaştığı haberinin üzerine, Fransız kulübün başkanı Jean-Michel Aulas'tan sürpriz bir açıklama geldi.

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Fenerbahçe'nin gündemindeki Valbuena'nın ayrılacağının sinyallerini verirken, sosyal medyadaki hesabı üzerinden ''Fenerbahçe'nin önerdiği, Lyon'un kendisine öneremeyeceği 3 yıllık sözleşme, Valbuena'yı cezbetti'' açıklamasında bulundu.



İşte sosyal medyaya yansıyan o diyalog:





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