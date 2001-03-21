Lyon'dan flaş karar! İstanbul'a sakın gitmeyin...

24.3.2017 - 14:25

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olan Olympique Lyon, 20 Nisan'da Vodafone Arena'daki rövanş mücadelesine taraftarlarının gitmemesi yönünde uyarıda bulundu. Sebep olarak aralık ayında Vodafone Arena'da yaşanan terör saldırısı gösterildi.

Beşiktaş-Olympique Lyon eşleşmesi öncesinde Fransız ekibi çok konuşulacak bir karara imza attı. Lyon Yönetimi, 20 Nisan'da İstanbul'da oynanacak rövanş için taraftarların İstanbul'a gitmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Fransız Radyosu olan Scoop'ta yer alan habere göre, 10 Aralık'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçından kısa bir süre sonra Vodafone Arena çevresinde yaşanan terör saldırısı, bu kararın alınmasında etken oldu. Açıklamada, maça gidecek taraftarların organize bir şekilde stadyuma gitmemeleri vurgusu da yapıldı.

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