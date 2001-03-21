Maça değil savaşa gelmişler

Eskişehir ve Göztepe taraftarlarından çıkan yanıcı ve yakıcı maddeler pes dedirtti .

Antalya Emniyeti bugün taraftar üzerinde yakalanan ve stadyuma girmesi yasak olan maddeleri sergiledi. Taraftarlar üzerinden çıkan meşale, torpil, çeşitli boylarda tahta ve demir sopalar, sis bombası, mini havai fişek, pil, bıçaklar, sprey boya deodorant kutuları yaklaşık 10 metre uzunluğundaki masada gazetecilere getirildi. Bazı meşalelerin kutular içinde olduğu görülürken, taraftarların sopaların saplarına ise elleri acımasın diye bant sardıkları gözlendi. 530 meşale, 22 torpil, 2 sis bombası, 56 adet ezici nitelikte ahşap ve plastik sopa, 5 adet kesici alet ele geçirildi. Yüzlerce meşale ve torpil sergilemenin ardından imha edildi.

66 NOKTADA ÜÇ AŞAMALI ARAMA SİSTEMİ

Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 66 noktada alınan 3 arama noktalı önlemlere rağmen stadyum içine yanıcı ve patlayıcı madde sokulmasına aracı olan kişi yada kişilere idari ve adli soruşturma açıldığını kaydetti.